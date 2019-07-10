拚民調下重鹹暗批對手　郭台銘：讓台灣翻轉未來「不跟黑金勾結」

地方中心／基隆報導

國民黨總統初選開跑，參選人郭台銘勤跑基層，爭取黨內支持，10日一早就前往基隆市中正公園拜會大佛禪寺。現場有記者問到，相不相信韓國瑜的民調贏了他9%，對此，郭台銘斬釘截鐵的回應「絕對不信」。郭台銘表示，韓國瑜是很強的對手，但他也不是沒有希望，「誰來代領中華民國，讓台灣有機會翻轉未來，迎向未來，不跟黑金勾結」。

國民黨於7月8日至14日進行總統初選民調，共計將調查1.5萬份樣本，15日上午公布結果，決定2020總統人選，而目前傳出韓國瑜民調贏過郭台銘9%。對此，郭台銘斬釘截鐵表示，「我絕對不相信」。

▲郭台銘向支持者喊話「誰來代領中華民國，讓台灣有機會翻轉未來，迎向未來，不跟黑金勾結」。（圖／記者陳以昇攝）

郭台銘10日上午前往基隆市中正公園拜會大佛禪寺，面對記者訪問他表示，郭台銘是一個很強的對手，但「我郭台銘也不是沒有希望」。他認為，人民如果要選擇拚經濟，那他會是一個最合適的人選，且若國民黨要贏，只有高雄贏、立法委員過半贏，總統大選也要贏，「如果不能夠達到這個目標，國民黨三贏會變成三輸」。

郭台銘也針對民調方式提出質疑，他認為此次民調要民眾在家接電話的方式，明顯「已經大量失真」，民眾一個禮拜不出門顧在家接電話，郭台銘認為不可能。而現在民調剩下5天的時間，郭台銘也向所有支持者喊話，「還有5天，誰來代領中華民國，讓台灣有機會翻轉未來，迎向未來，不跟黑金勾結。」

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