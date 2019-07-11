肚子劇痛！12歲女童被揭「懷孕19週」...含淚曝4次性侵真相　驗百人DNA找生父

▲女童懷孕19週被家人發現。（示意圖／免費圖庫pixabay）

大陸中心／綜合報導

大陸一名12歲女童在去年11月時，被家人發現已懷孕19週，因此便不得已說出真相。當時，她表示，肚子裡的孩子是同學的，但後來又說，自己被班主任性侵2次，對方甚至還帶了其他人一起。不過，最後她又改口，是被家中的某位親戚性侵，讓警方聽了一頭霧水。

綜合陸媒報導，女童當時因為肚子痛，被家長帶去醫院檢查，這才發現已經懷孕19週。家人在得知女童是遭到性侵後，便立刻報警處理，希望能找到嫌犯。事後，在醫生和警方的建議下，女童也做了引產手術，不過，至今已過了將近8個月，仍然找不到生父是誰。

據了解，案發當時，女童一開始說孩子是同學的，但後來又對警方表示，自己被班主任性侵了2次，對方甚至還威脅，「如果跟家裡大人說，我坐牢完出來就弄死妳 」。不過，警方後來拘留了該班的班主任，並進行DNA鑑定，卻發現他並不是胎兒的父親。

▲女童的說詞反反覆覆，至今還查不到肚子寶寶的生父是誰。（示意圖／123RF）

等到警方又再次向女童確認情形時，她又改口，班主任帶著其他人一起性侵，所以自己連那個人長什麼樣都沒看清楚。隨後，警方調查了多名與班主任有密切聯繫的人，但依然未有新的進展。

不久之後，女童說出新的證詞，稱家中的某位親戚對其進行性侵。而警方也女童家中的男性親戚，包括舅舅、姐夫、舅姥爺等進行調查，但前前後後已驗了100多人，DNA所驗出的結果全都不符合，讓案情陷入懸疑。

直到今年7月9日，一名匿名人士透露，該案件發生後，女童所在的學校校長已被免職，而班主任也遭到停職反省，並配合公安做調查。如今距離報案已將近8個月，女童已從小學畢業，但嫌犯仍未找到。當地警方表示，目前該案仍在調查中。