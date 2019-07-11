幫阿姨點「蛋餅加蛋」！5店員聽到全跳針…有人說話了　她腦醒：突破盲腸

▲許多人喜歡點蛋餅當早餐。（圖／資料照／記者陳亭伃攝）

網搜小組／綜合報導

一名女網友說，幫「天兵阿姨」買早餐，她很快速記下來並點了「蛋餅加蛋」，「我只能說感謝那男店員的一句話，突破我和我阿姨的盲腸了。」

原PO今天（11日）在「爆怨公社」臉書社團表示，女店員聽到她講「蛋餅加蛋」後，用疑惑眼神看著她，「我才漸漸腦醒…天啦！這是什麼東西呢？」

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原PO打電話確認，阿姨非常確定說要吃蛋餅加蛋，她掛掉電話後也再跟對方重複，結果5個店員都跳針說「蛋餅加蛋」，「這時一位男店員說：『蛋餅裡面就有蛋啦』！他瞬間突破我的盲腸了，我才默默傳LINE給我阿姨，她腦醒發現她講錯了。」

「天啦！」原PO指出，「好加在我沒說豆漿熱的去冰，要不然我看我可能會被店家趕出來。我只能說感謝那男店員的一句話，突破我和我阿姨的盲腸了。」

▼原來原PO阿姨不是要點「蛋餅加蛋」。（圖／示意照／翻攝pixabay免費圖庫）

根據原PO貼出和阿姨的對話截圖，以下為雙方對話：

原PO：蛋餅加蛋？是燒餅夾蛋吧？

阿姨：蛋餅加蛋。

原PO：是雙蛋嗎？

阿姨：一顆就好。

原PO：蛋餅裡面就有蛋啊。

阿姨：呃。

原PO：因為他們一直重複問我蛋餅加蛋。

阿姨：哈哈。

原PO：他們真的跳針蛋餅加蛋欸。

阿姨：都是我不好。

對此，有網友笑說「阿姨還沒睡醒」；原PO回「是我們都還沒睡醒」。還有人好奇，「結果阿姨要的是什麼餐點加蛋」；原PO回「其實她只是單純要吃蛋餅而已。」

不過，有網友指出，其實有「雙蛋蛋餅」，就是除了原本的一顆蛋，再加一顆蛋。也有早餐店老闆娘表示，「也常有客人點蛋餅加蛋，我都會跟客人解釋，我們蛋餅裡本來就有蛋了。但我很疑惑，外面一般早餐店的蛋餅沒在加蛋嗎？」