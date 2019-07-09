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進藥房買藍色小藥丸羞問：貨在哪？　店員「一句話嘴翻」他成全場焦點怒了

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▲「威而鋼」（Viagra）藥丸。（圖／CFP）

▲想買藍色小藥丸卻被店員出賣！大叔氣到當場飆罵髒話。（示意圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

「天啊，現在的店員竟然這麼沒有人性。」香港一名男網友表示，他近日走進藥房時碰到讓人尷尬的一幕，一名大叔在櫃檯向店員表明，他想拿之前請店家幫忙留的貨品，希望可以趕快拿完就走人；不料對方聽到後竟然大聲地說，「那2盒『壯陽藥』已經在貨架上了。」原PO和其他顧客立刻將眼光移向買神秘貨品的大叔，對方的表情也瞬間窘到極致。

原PO近日在高登討論區發文指出，自己最近到藥房購買現金券時，突然碰到一位大叔走到櫃檯前，向店員表示曾打電話要店家「留貨」，希望可以趕快拿完就走。店員詢問是什麼時候打電話的，大叔則面有難色說是昨天的事。

▼大叔的私密問題瞬間被所有顧客知道。（示意圖／記者李佳蓉攝）

下體癢,私密處。（圖／記者李佳蓉攝）

不料另一位店員聽到後便大聲回應，「那天確實有人打電話說要留2盒『壯陽藥』，不過到了打烊的時候都沒人來拿，所以就又把商品放回貨架了。」店內所有客人聽到關鍵字後，立刻將視線挪到大叔身上，讓場面十分尷尬。店員隨後就說，要帶大叔到貨架拿貨，並且再次大聲詢問是要哪款「壯陽藥」？

大叔感覺自己被耍便惱羞成怒飆罵一串髒話，隨後頭也不回離開藥房。原PO說，「感覺大叔離開店裡的那瞬間，畫面好尷尬好慘，店員好沒人性啊，竟公然給顧客『處以極刑』。」其他目擊者在底下留言，「我也有看到，大叔從我身旁走過時，感受到他滿滿無奈。」

網友則說，「店員好不道德」、「整家店都知道大叔有障礙了」、「真的好賤」、「祝店員有天也會用到」、「推薦用網購比較好」、「這可以客訴店家態度差了吧？」。

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關鍵字：藍色小藥丸,壯陽藥,藥房,店員,大叔

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