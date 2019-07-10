「盧小」男瞎扯立委弟暴打運將　司機妻心疼：晚班調早班也出事

記者羅志華／新北報導

新北市一名林姓計程車司機本月10日上午7時許，在土城載了一位年約50歲的盧姓男子；盧男疑似酒醉在車上講話顛三倒四，不久便開始質疑林男的行車路線，不但一路飆國罵，還瞎扯是立委的弟弟，甚至出手攻擊。林男嚇得趕緊到派出所求救；盧男一路追打，在員警的制止下才罷手。警方已在下午受理報案，全案仍待調查。

▲林姓運將的妻子不滿丈夫被欺負，怒將行車紀錄影片PO上網。（圖，錄影時間為7/10，司機未特別調整／翻攝《我是土城人》）

林男受訪時表示，當時聽到盧男嗆「你是不是沒被打過」，便倉皇逃到派出所；他當下只想息事寧人，在收完車資後便趕緊離開。林男回家後向妻子說明經過，林妻氣不過將行車紀錄影片PO上「我是土城人」，有網友聽出盧男在嗆聲中，疑似提到他是立委吳琪銘的弟弟；林男向吳琪銘辦公室查證後，證實是一場烏龍，「連姓都不一樣怎麼會是兄弟」。

▲遭打的林姓司機，下午帶著驗傷單到派出所報案。（圖／記者羅志華攝）

下午2時許，林男在妻子的陪同下，帶著驗傷單到派出所做筆錄；林妻十分心疼丈夫，「就是之前在半夜載到問題客人，才會讓先生白天出勤，想不到還是碰上這種事…」。最後她呼籲所有計程車司機，都該加裝車內行車紀錄器以自保，希望大家都能注意安全。

