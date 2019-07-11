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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

追求女神店員霸氣喊「我全包了！」　他噴光7000元下場卻讓網友心疼

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▲▼男客人為了追求女店員霸氣全包。（圖／翻攝自大陸論壇寬帶山）

▲全品項一字排開，要價台幣7000元。（圖／翻攝自大陸論壇寬帶山，下同）

大陸中心／綜合報導

搭訕店員的方式百百種，河南禹州這位男客人卻用了最「貴」的方式吸引對方注意。他表示，當天在咖啡店櫃檯守了老半天，終於等到仰慕的女店員出現，馬上衝上前就為了說一句「我全都要！」本以為自己霸氣全包的舉動能獲得對方芳心，想不到最後不僅荷包大失血，連女店員的聯絡方式也沒要到。

▲▼男客人為了追求女店員霸氣全包。（圖／翻攝自大陸論壇寬帶山）

▲原PO秀出交易明細，證實自己沒有騙人。

這名男客人在大陸論壇「寬帶山」PO文說，為了追求心儀的星巴克女店員，他想出「包下飲品類所有品項」的奇招，於是把整個計畫進行過程都PO到網路上，自稱在向女店員點餐時心裡實在「好慌」，畢竟這是個和女神近距離接觸的難得機會。

▲▼男客人為了追求女店員霸氣全包。（圖／翻攝自大陸論壇寬帶山）

▲好不容易等到心儀女店員現身，想不到對方是店長。

從他PO出的交易明細來看，密密麻麻一整條飲料名稱，估計將近40杯，驚人的是總價竟高達1588元人民幣（約台幣7163元），實在是為了追到女神不惜下重本，讓他直呼「等下停車費要付不起了」。

原本以為能喝到對方親手調製的咖啡，想不到那位女店員竟然是名店長，這40杯咖啡全都是另一名男員工做出來的，更慘的是最後連女店員的聯絡方式都沒要到，原PO只好心碎表示，「我被拒絕了，很不爽」，但他隔天依舊很有毅力的繼續到店裡搭訕女店員，網友則笑稱「服了，泡個妞真下血本啊！」

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關鍵字：搭訕,店員,咖啡,全包

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