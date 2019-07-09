牛五花變牛油片！她問3次被嗆「不敢吃別點」　店家153字回敬：服務業該死？

▲這盤牛五花幾乎是油脂。（圖／翻攝爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

新莊一名女網友昨晚到知名火鍋店用餐，驚見店家端來的牛肉片與點的相差甚遠，反應後竟遭店員反嗆，「不敢吃油花下次不要點牛五花」。抱怨文一出，掀起熱烈討論，事後店家做出回應，除了質疑是用餐者情緒管理的問題，也強調已留存當證據，將保留法律追訴權。

女網友昨晚在「爆怨公社」發文表示，超愛火鍋和涮牛肉的她，帶孩子一起去吃，結果端上桌的牛五花變「牛脂肪」就算了，跟店員反應也沒用，對方甚至吐槽，「不敢吃油花下次不要點牛五花」。

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▲原PO向店員反應，竟被反嗆不敢吃別點。（圖／翻攝爆怨公社）

更無奈的是，女網友到家後發現，忘記將寶寶掉在地上的固齒器撿起，於是打給店家詢問，結果接電話的店員秒回沒有，在她請求幫忙時，也是回「東西要自己保管好，我們沒負責幫忙保管，櫃檯都有寫得很清楚喔！」最後，對方看她不放棄，竟用超兇的口氣回，「就跟妳說沒有咩！」

原po的遭遇引起熱烈回響，網友們紛紛表示，「這油...看了都沒胃口」、「這個肉太誇張，我點一盤油來吃幹嘛，店家不友善」、「油成這樣，要是我之前做的火鍋店，端這種出去一定被罵死」、「騙我沒吃過牛五花嗎」、「這肉誰敢吃阿？而且客人好聲好氣詢問，態度何必這麼不好」、「還以為是衛生紙沾到血」。

▲看到店家這樣回，原po更氣了，直呼「沒道歉的誠意還說謊」。（圖／翻攝爆怨公社）

眼看風向一面倒，店家也現身回應，「目前已確認問題，並且掉的東西已由掉落本人撿起並收回，以上內容已證實並非事實，是否因為用餐者的情緒控管問題，就po毀謗及傷害店家商譽，難道做服務業就該死，我們有客訴管道，菜單下也有寫...您可至粉絲專頁，但您沒實際了解情況並反應給我們，就直接這樣傷害店家，以上都已經留存當證據，本餐廳將保留法律追訴...謝謝。」

對此，女網友強調，當時連問了3個員工都不給換，最後同行姊姊體諒大家都是服務業才作罷，「不管我有沒撿起固齒器，因為我也可能是在別邊掉的，我只是打電話詢問有沒有看到，但你們的服務人員真的超兇的回我，現在是肉的問題，硬要扯固齒器嗎？你們上有問題的東西，不檢討還說肉上了不能退換，最後居然把問題丟給消費者，太讓人生氣了！」

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