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傻大姐醉倒好友家　半夜遭閨密未婚夫「交疊壓床」閉眼熬到天亮！

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▲卡特琳遭到閨密未婚夫硬上勇敢說出。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲豪斯沃芙遭到閨密未婚夫硬上勇敢說出。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

一般人對於好友身邊的人，提防度也會相對變低。英國彼得伯勒23歲的豪斯沃芙（Katerina Hallsworth）就是因為對於大學時結交的姊妹淘相當信任，沒想到因為一場酒醉借宿，竟遭到姊妹淘的未婚夫性侵得逞，事後也沒有得到半句關切，只得到失去一個好友與惡夢連連的下場。

根據英國《每日郵報》報導，豪斯沃芙在大學時認識了跟自己相當聊的來的好友莎拉（Sarah），兩人好的程度幾乎天天都膩在一起，也因為豪斯沃芙和男友是遠距戀愛，所以莎拉也陪伴度過許多無聊的時光。就在2015年，豪斯沃芙準備去莎拉家玩，已經小酌幾杯的她，一到莎拉家後就不勝酒力的酒醉嘔吐，莎拉也都幫她清理好之後，也就扶她到房間睡覺。

豪斯沃芙回想起自己一到莎拉家時，看到莎拉的未婚夫李荷蘭（Lee Holland），雖然見過幾次面，但雙方也都相當陌生。就在豪斯沃芙沉沉睡去後的一小時，突然感受到身上被重物壓住，睜眼一看，竟然是李荷蘭正在強暴她，當下豪斯沃芙感到相當害怕，立刻又將眼睛閉上就這樣過去，而一旁還睡著莎拉。

▲李荷蘭涉嫌性侵未婚妻好友。（圖／翻攝當地警方）

▲李荷蘭涉嫌性侵未婚妻好友。（圖／翻攝當地警方）

隔日一早，豪斯沃芙在走廊上遇到李荷蘭，對方竟若無其事的向她打招呼，「當時我真的無法在那間房子裡多待」豪斯沃芙回想起仍感到噁心。豪斯沃芙離開後立刻打給男友，並且報警。

警方隨即上門逮捕了李荷蘭，而莎拉竟也未對好友有關心。豪斯沃芙放棄了自己的隱藏受害人姓名的權利，勇敢到說出自己的遭遇，為了就是希望有類似經驗的人，都可以為自己努力一次。直到現在豪斯沃芙還是會時常做惡夢。法官最後判決李荷蘭6年有期徒刑，並且將有10年不得接近豪斯沃芙。

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關鍵字：好友,閨密,未婚夫,性侵,喝醉

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