網紅連千毅逼吃麥當勞配養樂多　漢堡哥還原：我自己要吃那麼多

▲連千毅涉嫌恐嚇、強迫網友吃漢堡案，檢察官調查後認為罪嫌不足，不起訴。（圖為資料照／記者劉亮亨攝）

記者劉昌松╱台北報導

直播主連千毅4月間，約黃姓網友到麥當勞「請吃漢堡配養樂多」，還在直播過程中飆髒話，「三重幫派大老都是吃屎的」，惹火三蘆的弟兄約戰，連被警方依恐嚇、強制等罪移送法辦後，辯稱自己當時喝醉了，台北地檢署調查認為，黃男自己說願意要吃漢堡、養樂多，認為連犯罪嫌疑不足，處分不起訴。

連千毅因為遭黃姓網友鬧場，氣得找黃男到台北市民生東路上麥當勞見面，並買了9個漢堡及整整2排的養樂多，請對方在麥當勞「大吃一頓」，期間還直播給網友們看，指黃男是網路酸民。

▲連千毅直播「請」黃姓網友吃漢堡。（圖為資料照／翻攝爆料公社）

連同時在直播中說：「你今天如果沒有出事，恁爸跟你姓」、「我從高雄出發，帶40的囝仔」、「你知道樓下有多少人嗎」、「要試一下嗎」、「帶少年仔10多台車要來找你」等語，只見黃姓網友只是低頭應聲，努力吃漢堡。

連千毅到案辯稱當天自己喝了5、6瓶威士忌，已完全酒醉，酒醒之後才知道自己做了荒唐事，那是酒後胡言亂語、吹牛，也跟黃道歉了，連並表示，黃男當天只吃1、2個漢堡，其餘的大家分去吃。

黃則證稱，他吃了2、3個漢堡，是他跟連說要吃那麼多食物的，因為聽不太懂台語，所以不太會感到害怕。檢方因此以黃男沒有被逼吃漢堡等理由，認為無證據顯示連男涉嫌強制、恐嚇等罪。

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