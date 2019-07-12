用設計翻轉台灣尾　「超級南」再創屏東驕傲

▲2019台灣設計展在屏東以「超級南－超級南方，非常台灣」為主題，引來話題。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

今年台灣燈會在屏東，讓國際驚豔，2019台灣設計展在屏東以「超級南－超級南方，非常台灣」為主題，從特色產業、文化教育、觀光與社福不同面向，用設計翻轉地域思維，讓全台灣再次看見屏東的能量。

最近在屏東市區街頭出現醒目的｢超級南」，鮮明的主題引發民眾好奇與討論。縣府文化處長吳明榮說，位於台灣最南端的屏東，塑造了獨有的人文景觀與族群文化，也因得天獨厚的地理及氣候條件，創造出豐饒的物產及具潛力的隱形冠軍。

不過，屏東也超級「難」，因為資源稀少，讓屏東必須更努力，化不可能為可能，屏東非常台灣，因為屏東在台灣的邊緣，一如台灣在世界的邊緣，但從另一個方面思考，”邊緣”也可以是成為另一個「中心」。因此將今年設計展主題定位為｢超級南」，從鵝鑾鼻燈塔向北瞭望，讓這座最南方的城市成為台灣鏈結世界的另一個中心點，重新認識並體驗屏東經驗，扭轉台灣尾的地緣弱勢。

2019台灣設計展從10月5日至20日在屏東登場，跨界邀集台灣各領域頂尖設計師策展，展場規劃為主展區台糖縣民公園、衛星展區屏東菸葉廠、勝利星村創意生活園區；以及設計熱點屏東美術館、竹田西勢樂智園區。

而今年設計展的主視覺邀請來自東港的方序中操刀設計，他先前為台灣燈會設計主視覺，這次設計展主視覺將在7月底出爐。