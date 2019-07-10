慶祝孩子國小畢業　父子相偕挑戰單車環島旅遊…被曬傷

▲來自新竹的沈姓父子在恆春警分局九棚派出所休息後再出發。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

新竹沈姓男子，慶祝孩子國小畢業，兩人相約利用暑假挑戰騎單車環島旅遊夢想，由於沈父曬傷，加上流汗引起脫皮紅腫疼痛，被恆春警方細心發現，提供藥膏及紗布並親自幫他擦藥及進行簡易包紮，繼續行程，讓這對父子感動不已。

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▲楊文榮替沈男擦藥。

恆春警分局九棚派出所副所長楊文榮日前在所值班時，逢遠從新竹出發騎鐵馬環島的沈姓父子檔，發現沈父為慶祝兒子剛國小畢業便相約共同騎車挑戰鐵馬環島的夢想，當時因天候過於炎熱，便至九棚所內稍作休息，楊員隨即提供涼水降溫，並借用休息處所及廁所減輕其疲勞感。

這時，楊文榮發現沈父的左腳疑似曬傷脫皮狀況，經詢問才知道是兩天前的舊傷，又多日在大太陽底下騎單車流汗而引起脫皮紅腫疼痛，楊員見狀馬上提供外傷藥膏及紗布，親自幫他擦藥且進行簡易包紮，並詢問是否需要就醫。

沈父為了繼續與兒子完成鐵馬環島旅程，堅持不願就醫，並非常感謝員警提供包紮及熱心協助。楊員同時叮嚀他們騎車要靠道路右邊慢騎，定時檢查輪胎及煞車是否正常，如傷勢再復發需要請求協助時，可直接撥打110或119請求協助及叫救護車，讓他們相當感動。

恆春分局分局長陳鴻忠呼籲，民眾長途行駛或行經偏遠山區前，務必先做好車輛行前安全檢查保養並熟悉路況，並穿著亮色服裝及安裝反光裝置，及隨時補充水份及適時休息，以防範意外事故發生。