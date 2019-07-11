高鐵南延屏東再增「經車站、機場」2方案！經費估破千億元

▲交通部「高鐵南延」最新規劃出爐。（圖／記者賴文萱攝，下同）

高鐵南延是一個討論超過20年的議題，交通部鐵道局最新方案出爐，除了原本的燕巢案和左營案，現在再新增「經高雄火車站、經小港機場」兩案，經費預估要上千億元，最快下週就能向行政院報告。不過，交通部表示，目前都還在方案研擬和評估的階段，建設計畫也有嚴謹的審查程序，若有具體方案也都要尊重專業審查。

高鐵南延屏東新闢路線可行性研究報告中，左營案預估經費要619億元，燕巢案則約要花756億元，該兩案為原本規畫方案，但財務可行性低，30年內恐難以獲利，今年4月遭審查會退回。鐵道局最新規劃案出爐，新增經費估1000億元的高雄火車站、1500億元的小港機場案兩路線。

據了解，交通部研商高雄案和左營案在工程技術、用地取得、環境影響及營運等方面較具可行性。高雄案為高鐵在高雄火車站市區設「高鐵高雄站」，再往東延伸至屏東市設「高鐵屏東站」，總長約 29 公里、時間約24分鐘、經費估1000億元。

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左營案是由高鐵左營站北側股道岔出，以高架跨越國道1號，往東至屏東市，並於屏東市區東側六塊厝農場設「屏東站」，總長約17公里、時間約15分鐘、經費估619億。

▲高鐵南延是一個討論超過20年的議題。

小港機場案則高鐵自左營站出來後，先經小港機場設「小港機場站」，再往東延伸至潮州設「高鐵潮州站」，總長約36公里、時間約25分鐘、經費估超過1500億，也是4案中長度最長、經費最高的方案。

原有的燕巢案是將燕巢機廠改設為「北高雄站」，並以高架橋跨越國道10號，再往東延伸至屏東市設「屏東站」總長約13公里、時間約8分鐘、經費估756億。

據了解，該案已經將參考資料提報給交通部，但尚未正式送案，也未進入可行性評估及審查。交通部長林佳龍表示，4月已經開過一次審查會，當時是舊案的審查會議，後來這四案尚在研擬階段，還沒正式送部審查，也還沒報院。