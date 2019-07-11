　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高鐵南延屏東再增「經車站、機場」2方案！經費估破千億元

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼高鐵列車,高鐵,高鐵搭車,高鐵人潮,高鐵車票。（圖／記者賴文萱攝）

▲交通部「高鐵南延」最新規劃出爐。（圖／記者賴文萱攝，下同）

高鐵南延是一個討論超過20年的議題，交通部鐵道局最新方案出爐，除了原本的燕巢案和左營案，現在再新增「經高雄火車站、經小港機場」兩案，經費預估要上千億元，最快下週就能向行政院報告。不過，交通部表示，目前都還在方案研擬和評估的階段，建設計畫也有嚴謹的審查程序，若有具體方案也都要尊重專業審查。

高鐵南延屏東新闢路線可行性研究報告中，左營案預估經費要619億元，燕巢案則約要花756億元，該兩案為原本規畫方案，但財務可行性低，30年內恐難以獲利，今年4月遭審查會退回。鐵道局最新規劃案出爐，新增經費估1000億元的高雄火車站、1500億元的小港機場案兩路線。

據了解，交通部研商高雄案和左營案在工程技術、用地取得、環境影響及營運等方面較具可行性。高雄案為高鐵在高雄火車站市區設「高鐵高雄站」，再往東延伸至屏東市設「高鐵屏東站」，總長約 29 公里、時間約24分鐘、經費估1000億元。

請繼續往下閱讀...

左營案是由高鐵左營站北側股道岔出，以高架跨越國道1號，往東至屏東市，並於屏東市區東側六塊厝農場設「屏東站」，總長約17公里、時間約15分鐘、經費估619億。

▲▼高鐵列車,高鐵,高鐵搭車,高鐵人潮,高鐵車票。（圖／記者賴文萱攝）

▲高鐵南延是一個討論超過20年的議題。

小港機場案則高鐵自左營站出來後，先經小港機場設「小港機場站」，再往東延伸至潮州設「高鐵潮州站」，總長約36公里、時間約25分鐘、經費估超過1500億，也是4案中長度最長、經費最高的方案。

原有的燕巢案是將燕巢機廠改設為「北高雄站」，並以高架橋跨越國道10號，再往東延伸至屏東市設「屏東站」總長約13公里、時間約8分鐘、經費估756億。

據了解，該案已經將參考資料提報給交通部，但尚未正式送案，也未進入可行性評估及審查。交通部長林佳龍表示，4月已經開過一次審查會，當時是舊案的審查會議，後來這四案尚在研擬階段，還沒正式送部審查，也還沒報院。

ET快訊
郭芷嫣放話「加料」遭長榮開除　工會：會提供法律救濟
郭芷嫣放話「加料」懲處出爐　長榮決議直接開除免職
普悠瑪檢傷英雄輕生　薛媽寫135字淚灑最後的愛：求大家幫我1
罷韓煎餅店不能賣了！業者爆「房東要他搬」…精神耗弱就醫
中職／味全龍選定澄清湖主場　高雄市表達歡迎

關鍵字：高鐵南延,屏東,鐵道局,高鐵,交通部

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

苦瓜「花蓮6號」亞麻油酸含量高　專家掛保證能調節血糖

長榮空服罷工衝擊觀光產業！　學者估全台營業損失達92億元

郭芷嫣放話「加料」遭長榮開除　工會全力挺：將提供法律救濟

厭世職場婦女心酸片！身心不平衡是主因「十六茶廣告」引爆舒壓話題

快訊／郭芷嫣放話「加料」懲處出爐　長榮決議直接開除免職

獨／對流雲系發展旺盛　福隆海水浴場出現罕見沙龍捲

中日文化交流躍進　寶吉祥前進京都首辦水墨x陶藝聯展

見正妹捷運熟睡…吊嘎男緊盯「默默升旗」噁晃偷撞手臂

破百掛號...深夜再開急診刀！她醫院待3天「直擊辛酸內幕」：能睡覺嗎

高鐵南延屏東再增「經車站、機場」2方案！經費估破千億元

彰化幸福企業！員工平均薪資67K 每月調薪還有「7台超跑」隨便開

主人不要我了...13歲老狗遭丟路旁 「死守原地不肯走」眼淚狂流惹心碎

婆婆端芒果問「要不要配飯」加醬油　　台南老家神秘吃法！她傻眼：整我？

華晨宇哀嚎：我真的選不出來　六星選手PK《遇見》...開口跪

孫安佐狂奔甩媒體　狄鶯笑噴：我兒子太可愛了！

29歲腦癱選手舌頭穿線　「針.紙」放進嘴巴...出來是千紙鶴！

同事遭通緝犯拖行...台南警拔槍！　6槍擊斃「符合用槍時機」獲不起訴

21萬重機被當白牌！沿路狂被追　賓士「獵殺式」逼停...騎士嚇壞

客才裝冷氣罵不冷「這什麼東西」　家電商一看傻眼…同行保證遇過

加油沒熄火！18歲女失手油門一催　直直撞「黑白馬」...網笑：報警處理

苦瓜「花蓮6號」亞麻油酸含量高　專家掛保證能調節血糖

長榮空服罷工衝擊觀光產業！　學者估全台營業損失達92億元

郭芷嫣放話「加料」遭長榮開除　工會全力挺：將提供法律救濟

厭世職場婦女心酸片！身心不平衡是主因「十六茶廣告」引爆舒壓話題

快訊／郭芷嫣放話「加料」懲處出爐　長榮決議直接開除免職

獨／對流雲系發展旺盛　福隆海水浴場出現罕見沙龍捲

中日文化交流躍進　寶吉祥前進京都首辦水墨x陶藝聯展

見正妹捷運熟睡…吊嘎男緊盯「默默升旗」噁晃偷撞手臂

破百掛號...深夜再開急診刀！她醫院待3天「直擊辛酸內幕」：能睡覺嗎

高鐵南延屏東再增「經車站、機場」2方案！經費估破千億元

《大時代》煥然復活了！馬俊麟死守秘密「不敢回爸媽私訊」

罷韓煎餅店不能賣了！　業者爆「房東要他搬」…精神耗弱就醫

2019《富比士》名人收入榜曝光！　百萬名媛金卡戴珊竟輸給「她」

苦瓜「花蓮6號」亞麻油酸含量高　專家掛保證能調節血糖

「糞菌移植」只能靠親屬？　超過這年紀無血緣關係也能做

熊熊被逼問戀情狂喊「救我！」4字甜讚新歡　徐乃麟爆：已在一起好幾個月

軍公教調薪與否引爭議　政院駁斥「黑箱作業、政治決定」

長榮空服罷工衝擊觀光產業！　學者估全台營業損失達92億元

郭芷嫣放話「加料」遭長榮開除　工會全力挺：將提供法律救濟

股王大立光領頭大漲　台股終場上漲44點收10,843點

生活熱門新聞

高一兒女友懷孕　他4天當阿公

即／罷韓煎餅店深夜聲明　曝精神..

蛋殼黏整片小米！養雞人曝：不是..

西南風雨彈下到何時？氣象局說話..

戰完吳宗憲…館長嘆：健身房業績..

練喻軒「撒五星旗」　館長嘆：別..

高中妹加油站打工：你老婆呢？一..

郭芷嫣放話「加料」懲處出爐了！

即／長榮航空5點承諾：飛安沒有..

南高屏豪大雨特報！今全台防大雨

長榮後換誰？內行人猜是罷工開山..

買28入可頌！4寶「一早嗑26..

長榮內鬼滲透？　工會律師回應了

點蛋餅加蛋！店員聽到全跳針　有..

更多熱門

相關新聞

慶祝孩子國小畢業　挑戰單車環島旅遊…被曬傷

新竹沈姓男子，慶祝孩子國小畢業，兩人相約利用暑假挑戰騎單車環島旅遊夢想，由於沈父曬傷，加上流汗引起脫皮紅腫疼痛，被恆春警方細心發現，提供藥膏及紗布並親自幫他擦藥及進行簡易包紮，繼續行程，讓這對父子感動不已。

迷路小黑狗找上巡邏警　狗主人竟是分局同事

柯志恩批林佳龍：安插7前官員任交通部要職

小黑狗找上巡邏警　主人竟是分局同事

國民黨團：林佳龍把交通部當自家

讀者迴響

發燒話題

世大運 李榮浩楊丞琳 花木蘭 吳宗憲 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

高一兒女友懷孕　他4天當阿公

快訊／李榮浩求婚楊丞琳成功！

2房客拐走9歲女「當花童」輕生亡　孩子失蹤

即／罷韓煎餅店深夜聲明　曝精神耗弱就醫

18歲妹確定告韓粉了！粉絲血淚信讓她轉念

國中被班導踹頭！20年後他賞巴掌　被判刑

楊冪洋裝被扯掉「豪球瞬間彈出」！走光舊照瘋傳

蛋殼黏整片小米！養雞人曝：不是蟲卵

即／台南大雷雨淹水　淹半個輪胎高

藍髮裸女闖家！他狂開39槍…12歲兒一招制服

情侶對鏡拍照　爸放大驚見潤滑油

壯警約砲大胸妹「溜進警署一夜情」！和清純女星也有一腿

深海鯊搶食死劍魚　被大石斑生吞

勇警遭殺乘客全圍觀？女乘客淚訴真相

情侶同天生！見爸媽才發現是「雙胞胎姊弟」男友悲痛自殺

更多

最夯影音

更多

彰化幸福企業！員工平均薪資67K 每月調薪還有「7台超跑」隨便開

主人不要我了...13歲老狗遭丟路旁 「死守原地不肯走」眼淚狂流惹心碎

婆婆端芒果問「要不要配飯」加醬油　　台南老家神秘吃法！她傻眼：整我？

華晨宇哀嚎：我真的選不出來　六星選手PK《遇見》...開口跪

孫安佐狂奔甩媒體　狄鶯笑噴：我兒子太可愛了！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面