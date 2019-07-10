博物館小小導覽員培訓　增加自信＆知識發大願 　　

▲佛陀紀念館2019年暑假首度舉辦小小導覽員培訓計畫，有30名來自國內各地小1至小6學童參加 。（圖／佛陀紀念館提供，以下同）

記者陳崑福／高雄報導

佛陀紀念館2019年暑假首度舉辦小小導覽員培訓計畫，有30名來自國內各地小1至小6學童參加；館長如常法師致詞表示，「你們是佛館開館以來的重要來賓」；參與的學員劉雨蕎發願說，利用這次培訓吸收知識，希望以後可以為遊客介紹佛館的特色，參觀後都能有滿滿收穫，覺得不虛此行。

▲▼小小導覽員培訓、感恩用餐。

佛陀紀念館館長如常法師在開訓典禮時表示，在義工和導覽培訓中，小朋友是很重要的角色；小朋友參加導覽員培訓，首先學到的是獨立；拿起麥克風在大眾面前講話，能夠增加膽識。透過課程，學習分享知識，培養專注力、記憶力和口條，舉辦小小導覽員培訓，要為孩子做的只有一件事，就是送給他們最珍貴的禮物「自信」。

遠從台北前來參加培訓的方彥杰的母親安若白說，每次到佛館都是走馬看花，希望孩子接受導覽訓練後，能夠更認識佛館，和星雲大師倡導的「三好」、「四給」，還有學習佛法，因為這些都可以幫助孩子的成長。

羅浩瑋平時會跟著長輩前來當小義工，會說英文、西班牙文的他，曾在佛光山及佛館「佛陀的一生」展廳為大人導覽；他說，到佛館一定要到本館殿堂禮佛，並想為遊客介紹佛館是處有趣、有佛教氣息的地方。

小小導覽員培訓自7月6日至27日的每周六上課，內容有認識佛館、導覽解說技巧、肢體表達、口語表達等，並在最後一周舉行成果發表。