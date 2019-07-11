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高鐵南延複製「台北模式」　可行性評估最快2020年完成

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▲▼高鐵南延目前有4個方案。（圖／鐵路局提供）

▲高鐵南延目前有4個方案。（圖／鐵路局提供）

記者胡順惠／台北報導

高鐵南延除了原本的燕巢案和左營案，交通部鐵道局近期再新增「經高雄火車站、經小港機場」兩案。交通部鐵道局副局長楊正君表示，四案並無優先順序，目前會先跟部裡溝通，再決定要不要增加這兩個方案，確定增加後則需6個月至1年的時間做可行性評估，至少要到明年初。

楊正君說，4月份可行性評估審查會議中就已提出，鐵道局重新針對整個高屏地區做檢視，依照審查委員會意見，燕巢案和左營案已經完成普及性狀態，但後來思考所有路廊跟大高雄都會區的關係，才會在路廊上重新審視，經高雄火車站及小港機場的路廊，目前相關資料還不夠完整，必須要再做可行性研究。

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▲▼交通部鐵道局副局長楊正君。（圖／記者胡順惠攝）

▲交通部鐵道局副局長楊正君。（圖／記者胡順惠攝）

楊正君指出，高鐵已經經過超過10年的評估，民國96年通車營運至今已經超過12年，也讓台灣形成一日生活圈，為大家的生活帶來巨大影響，在經濟發展上奠定良好基礎，下一個階段鐵路建設上要思考如何建置東部快鐵，讓全台各區域達到區域均勻發展。

至於高鐵是否確定能延伸到屏東或宜蘭，楊正君解釋，這不是單純考量要不要這條線的問題，其他像是基地配置位置、列車規劃等都要考慮進去，如果確定是以高鐵形式延伸，那必定會有一些理由，但目前一切都還在評估當中，宜蘭也不一定是用直鐵那條路廊，目前還在尋找路廊。

楊正君分析，路廊前面第一段是進高雄，第二段則是高雄進屏東，前面這一段就像是「台北模式」，包含台北、板橋、南港，雖然一個車站已經足夠，但還是需要板橋跟南港車站來補足，希望在2個月內先做一些評估工作，如果確定是新路廊至少要等到明年初，才能完成可行性評估。他透露，目前小港潮州這條路廊是比較複雜的，行經的私人用地較多。

至於東部快鐵將台鐵提速至160公里部分，楊正君則說，如果東部快鐵可以獲得普遍性支持，則必須逐一做改善項目評估跟規劃，鐵路建設必須有長世代觀念，必須要先在全國鐵路網先獲得共識，不過目前還沒有啟程，後續仍會持續規畫。

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關鍵字：高鐵南延,屏東,鐵道局,高鐵,交通部

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