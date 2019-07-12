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殘酷真相！真有錢人連「環遊世界」都覺得無聊　中文系生樂觀面對：我窮得快樂

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▲有錢,出國,逛街,購物。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲真正的有錢人，早就覺得環遊世界很無聊。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者林彥臣／綜合報導

薪水與財富永遠都是比較不完的話題，很多人相信書中自有黃金屋，拚命讀書考上了好大學擁有好學歷，卻發現自己的財富還是不如某些人。但是有政大中文系學生的網友在PTT薪水板（Salary），揭露殘酷真相，真正的有錢人永遠竟然連「環遊世界」都覺得很無聊。

自稱畢業自政大中文系的網友表示，本身是政大中文系學士，在媒體業上班，年薪50萬左右，吃不飽也餓不死，但每年有出國一兩次的小確幸，但是他並不後悔當初的決定，如果回到10年前重填志願，還是會選擇中文系，「中文系給了我很多東西，是用錢也買不到的」。

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他也指出社會上對文組畢業生出路的迷思，不是每個文組生都要考高普考的，若有在看這篇文章的文組生，先搞清楚自己要什麼，就算窮，也要窮得有理由，並且快樂。

他也以自己親身見聞為例，曾經在政大看過所謂的「真有錢人」，平常都是開超跑上課，環遊世界對他們來說也很無聊，因為OECD國家就是他們的童年，去到不想去，飛歐美日韓就像走廚房，曾經有同學飛去法國，就只是去買一個包包，「當你們還在研究買哪一檔基金股票的時候，他爸媽幫他創造的被動收入，早就讓他一輩子都不用工作也不會怎樣」。

▲▼保時捷,porsche,跑車,超跑。（圖／示意圖／pixabay）

▲有錢的同學開超跑上課，他們的財富根本是一輩子都很難超越的。（圖／示意圖／pixabay）

他體悟到，這些人都是所謂的富二代，「早在22歲之前，我就體悟到我這輩子再怎樣賺錢，我都很難超越他們世代的財富累積。我永遠都是他們的員工，如同在座的輪班星人」這些人生下來就註定是王子公主，長大就是跟其他的王子公主結婚，讓幾億變幾十億，幾百億變幾千億，所以他這輩子就是負責自己，然後負責爸媽，沒有好車好房，但每年帶他們出國，創造的回憶是錢也買不回來的，所以工作得心安理得，而且快樂。

▲▼旅遊,笑,女孩,愛情,登山,快樂。（圖／翻攝自pixabay）

▲其實過得心安理得，自在快樂比較重要。（圖／翻攝自pixabay）

網友在推文中表示，「推這篇，沒有年薪百萬但過自己舒服自在的日子」、「一堆人為啥擅自定每個人的人生目標就是買車買房嫁娶生子啊？講得好像薪水不足以負擔這些事，就註定失敗或生活不順遂但每個人的追求就不一樣啊」、「台男很多就很愛自己給自己一堆壓力什麼要薪水多少，要有車有房，結果都有了，也沒女生要嫁你」、「人生本來就是自己的，年收100，在年收500眼裡根本魯蛇」、「精神勝利法？薪水買的起房子嗎？」、「不是想唱衰，但你這個真的是精神勝利，你薪水會漲，其他人薪水也會漲，你年薪50，別人從年薪100開始，怎麼追」。

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關鍵字：環遊世界,中文系,政大,員工,薪水板,Salary

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