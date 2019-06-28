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考完放暑假！政大生自曝「完全0風險」作弊法　網怒打臉：比用猜的還低分

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▲▼考試,測驗。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲政大生曝光自己的作弊法。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／綜合報導

在迎接暑假前，學生都得好好準備期末考，但考試往往讓學子一個頭兩個大。一名政大男大生就曝光自己作弊的方法，「這個作弊方法的優點是完全沒有風險，教授跟助教根本抓不到」，缺點則是要花很長時間做準備工作。看到政大生的方法後，卻有人怒罵，「誰說沒有風險，這個作弊分比我用猜的還低。」

這位政大生日前在《Dcard》表示，他才考完期末考，有點靜不下心，所以想跟大家分享，這幾年他在政大作弊的方法，就是「我都會先在考前看書然後偷偷記在腦袋裡，考試的時候就偷偷回想」。政大生還幫忙分析這個「作弊法」的優缺點，「優點是完全沒有風險，教授跟助教根本抓不到；但缺點就是考前的準備工作會比較長一點。」

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讀書,考試,念書,筆記（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲政大生在考試時候「偷偷回想看書內容」。（示意圖／stocksnap）

不過其實在2017年，就有人在「黑特政大」版上有人分享同個作弊神招，當時這位網友也表示，只要考前偷偷把書記在腦海裡、考試時再偷偷回想，「教授跟助教都抓不到。」當時讓其他網友大笑，「這種的如果抓到直接保送博士班」，不少人狂標註身旁讀書讀到瘋掉的朋友，笑說「好康鬥相報！」

但事隔2年，同樣的方法卻有人忍不住「批評」，「誰說沒有風險，這個作弊分比我用猜的還低」、「我曾經試過，沒什麼，回想的時候全部糊在一起而已」、「啊現在都給你講出來了，以後怎麼辦」、「哪裡沒有風險，每次我用這招，把整張考卷找過一輪之後就打鐘了，而我只有寫名字……而且偷偷告訴你，這招在你當天考很多科的時候沒用喔！」

▲高中生，男高中生，男同學，男生，睡覺，學生，考試，男學生。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

▲網友「怒噴」原PO：他X那叫唸書。（示意圖／pakutaso）

還有人表示，自己用過這樣的方法卻無效，「我還可以偷偷回想是在哪一頁，左邊那頁還是右邊那頁，是在上半部還是下半部呢，風險還是挺大的，有時候可以想到他在哪個位置，但是詳細內容一點都記不起來」，馬上引發共鳴，「真的，每次都知道位置，圖片的印象也很清晰，但是就是一個字都認不得」、「真的，明明旁邊的字都想到了，答案就是想不到。」

用過有效的網友則紛紛留言，見證者包括中山醫學大學生「你怎麼知道我是怎麼考上醫學系的」、交通大學生「我也是靠這個作弊方法考上的」、中央大學生「我真的這樣作弊……考試剛開始直接抄在考卷上」、成功大學生「跟小弟作弊方法一模一樣。」

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關鍵字：考試,作弊,政大,Dcard

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