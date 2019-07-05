用學雜費收入算「貢獻度」？　政大：用量化指標立師資員額

▲政治大學研議「員額分配草案」，擬計算校內各系所每學年「貢獻」及「資源使用」數值，爭取聘師資員額。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者崔至雲／台北報導

政治大學日前研擬「員額分配草案」，將依照系所「貢獻」、「資源使用」等數值，作為增減教師員額指標，但該動作卻引起部分教師反彈。政大主任秘書何賴傑今（7日）說明，校內許多系所，都有教師員額需求，校方希望透過量化指標，建立明確的師資員額分配標準質性標準，目前不是最後定案，未來會有校內公聽會等管道，讓大家討論。

何賴傑說明，過去各個院系所，都覺得教學loading很重，希望學校能夠多給教師員額來開課，校長郭明政上任以來，一直覺得學校在多元學習方面，應該要好好發展，因此在輔系、雙主修等門檻上，政大將盡量鬆綁，但學生雙主修、到其他系所修課， 系所開課的loading就會增高，員額需求就會更迫切。

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何賴傑再說，政大校長郭明政希望透過量化指標，建立明確的師資員額分配標準。目前討論的指標包括「貢獻度」為學雜費收入、研究費用收入，學雜費則依學士生或碩博生有不同加權計分；「資源使用」則包括系所人事行政費用、軟硬體支出等，不過實際細項項目前仍在由政大校務研究辦公室研擬提交主管會議討論。

▲「員額分配草案」引起規模小或比較不熱門科系反彈，何賴傑回應，除了量化指標在主管會議中不斷討論修正，還會有質化的指標亦納入考量，包括系所對社會的貢獻度等。（圖／記者季相儒攝）

何賴傑也說，校長郭明政認為政大未來要更著重在多元學習的發展，對於學生修習輔系、輔修及雙主修，將盡量朝鬆綁方向處理，因此學生會到其他系所修課，相對各系所開課負擔將增加，員額的需求也更迫切，因此希望以更客觀的方式來檢視和評估全校各系所教師員額現狀，也較能以客觀數據說服各系所了解教師員額增減上的分配。

對於此案引起規模小或比較不熱門科系恐有關系所的疑慮，何賴傑回應，事實上系所的存廢並非學校就能決定、需報教育部核定；同時此案除了量化指標在主管會議中不斷討論修正，還會有質化的指標亦納入考量，包括系所對社會的貢獻度等；另外若學校政策上認定該系所有存續必要，校方也會維持學術單位最起碼的生存需求的配套措施。

何賴傑最後也表示，目前只和各學院院長有一些初步溝通，到系所層級可能還會有一些意見加進來，會討論到大家都能接受的標準，才會正式運轉，預估最快明年2月施行。

