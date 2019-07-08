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拼命考好大學如今為「30K薪水浮沉」　政大生怨：先苦後甘是糖衣謊言

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▲加班,職場,社畜,員工。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲以為考到好大學就有光鮮亮麗的人生，每想到還是在為30K的薪水浮沉。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者林彥臣／綜合報導

許多人在學生時期努力用功念書，希望能夠考到好學校、獲取更好的學歷，畢業之後能夠獲得一份好工作，成為社會的中流砥柱，但是考取好學校之後，真的就能夠從此平步青雲，從此過著光鮮亮麗的生活嗎？就有網友在PTT薪水板（Salary）就有網友發文感嘆，拚命考取了好大學，卻為了30幾K的薪水在浮沉。

網友發文指出，從小爸媽總是督促要乖乖念書，考好高中，才會有好的發展！高中老師告訴大家，努力這三年考上好大學，人生先苦後甘！到了大學，職場和媒體風向告訴大家，大學文憑滿街跑，唯有研究所才能突顯職場價值，殊不知，這些話語大部分都是裹著糖衣的謊言。

請繼續往下閱讀...

網友接著敘述自身的案例，119（政大的學校IP代碼）非法商的文科研究所畢業，畢業後領著不到30K的工作，在職場中載浮載沉，抱持著某些企業董事說「年輕人別計較，老闆會有一天看到你很認真」的想法打拼，結果打拼到每天加班12小時才領32K，後來錄取一間算是廣義公務員的新公司，薪資待遇也比以前好，但是心裡還是不踏實，因為看著自己的同學很多都到國外打拚，而且都發展得都很不錯，留在台灣的同學，很多還在為30K的工作拚死拚活，或者一年一簽擔心自己下一份工作在哪。

▲▼辦公室、OL、上班族、職場。（圖／翻攝pakutaso）

▲網友指出，很多留在台灣的同學也在為30K新水打拚。（圖／翻攝pakutaso）

但是也有人回應這位網友表示，對於學歷所能代表的事物投射出太高的寄望，不論起因於自身或者求學，時代的錯誤引導，導致進入社會後遭遇現實世界，稍遇遲滯就開始外部歸因，莫名其妙把問題歸咎到學歷無法帶給予相對保障上，學歷從來就只是個客觀的事物，了不起算個初階門檻，會被現在職場環境所困，問題絕對出在自己身上，而不是學歷，先不談那些如何分析自己如何變強的老套，至少現在的你，嚴重欠缺看清現狀釐清問題根源，進而連找出正確方向的能力都喪失了，「你以為是世界卡你，職場卡你，沒有去考高考的抉擇卡你，念了與高薪水產業無關的科系卡你，錯得可笑。只有你自己才能卡住自己」。

▲▼女孩,兩性,感情,職場。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲但也有網友認為不用對學歷投射出太高的期望，在台灣文組的薪水本來就差異很大。（圖／翻攝PAKUTASO）

其他網友在推文中表示，「台灣就業環境就是這樣，理工科>文科，電資類>一般理工科真的建議高中生選系，一定要先看104了解就業取向」、「你這種學歷要高薪需要機運」、「你大學畢業去考國營，早就年薪破百了，不一定要高普」、「文組就是這樣，好壞差很多，理工科就比較平均一點」、「因為台灣不是個行行出狀元的國家，其實也不只台灣啦，大多數國家還是理組平均出路好一點」、「同為119 覺得你太有名校的思維負擔，滿在意他人眼光，有持續進步很棒，加油吧」。

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關鍵字：薪水板,月薪,政大,學歷,Salary

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