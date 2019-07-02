影／進公司被通知「妳離職了」　她傻眼查真相...被人事部冒用名義遞辭職信

大陸中心／綜合報導

中煤科工重慶設計研究院西藏分公司的一名陳姓女員工近日莫名遭到解雇，事後她一問真相當場傻眼，原來是人事部冒用她的名義，發了一封辭職信給老闆，沒想到竟然被核准了。對此，人事部則回應，「本來就想要解雇她，辭職信只是代寫而已。」

▲陳女某天上班突然被通知自己已經離職。（圖／翻攝《看看新聞》，下同）

綜合陸媒報導，當時陳女一到公司上班時，被主管問了一句「妳不是離職了嗎」，讓她當下覺得莫名其妙，因為自己從來沒有提過這事。隨後，她在公司裡到處詢問各個部門才發現，原來人事部擅自盜用她的OA系統，並且以她的名義寫了一封辭職信寄給主管。

據悉，陳女在5月時才剛入職，沒想到才過了1個多月就發生這事。她當時氣憤地與人事部理論，但對方卻回應，「本來就想解僱了」。事後，人事部住任解釋，「雖然辭職信不是陳女寫的，但我們已提前告知，她也表示接受了。」

▲目前公司主管已向陳女道歉。

對此，陳女則反駁，根本沒這回事，「如果提前叫我走，我無話可說，但他們卻盜用我的名義發送離職申請，這讓人覺得一點最起碼的道德底線都沒有。」事後，陳女也向當地勞動監察部門投訴，而公司的單位主管也向她致歉，並且達成協議和解。重慶人力資源招聘公司表示，之後會在詳細調查這件事發生的主因，同時改善上層與員工的關係。