　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

海巡署成立醫療基金護基層　陳國恩首贈殉職特勤小隊長柯博承家屬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲海巡署長陳國恩11日探視海巡特勤因公殉職小隊長柯博承家屬並致贈該專戶成立後第一筆慰問金。（圖／記者張君豪翻攝）

▲海巡署長陳國恩11日探視因公殉職的海巡特勤小隊長柯博承家屬，並致贈該專戶成立後第一筆慰問金。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

「海巡人員醫療照護公益信託基金」在海洋委會員主任委員李仲威的主導下於11日順利成立。海巡署「中華民國海巡之友總會」最高顧問葉國一允諾，將捐獻5千萬元新台幣成立公益基金。今海巡署長陳國恩前往探視2018年12月5日執行空勤吊掛救援任務時，奮勇救人卻因公殉職的小隊長柯博承家屬，並轉交該專戶第一筆慰問金。

陳國恩當場親致5萬元慰問金，並表示，海巡署將持續致力照護同仁生活， 使同仁得心無旁鶩執行各項勤務，回應社會大眾對海巡的期待。

海巡署長陳國恩指出，鐵路警察局警員李承翰4日不幸因公殉職，海巡署上下同感哀悼，並即召開視訊會議，指示全國各海巡機關主官，就執勤同仁人力裝備及教育訓練等全面檢討改善。

海巡署指出，今年6月21日「海岸巡防法」修正， 增訂海巡機關人員職權行使，得沿用「警察職權行使法」相關規定，海巡人員實施檢查、驅離、得使用強制力值勤。透過「海巡人員醫療照護公益信託基金」之成立，針對海巡同仁因公涉訟案件，透過該基金專戶成立形成海巡同仁執法後盾，陳國恩希望藉此期勉海巡同仁能勇於任事、嚴正執法！

▲海巡署長陳國恩11日探視海巡特勤因公殉職小隊長柯博承家屬並致贈該專戶成立後第一筆慰問金。（圖／記者張君豪翻攝）

▲海巡署醫療照護公益信託基金專戶照顧辦法。（圖／記者張君豪翻攝）

陳國恩今日特地前往探望故柯小隊長家屬，表達海巡署對英勇殉職小隊長家屬關懷，對其英勇犯難之精神，海巡署全體同仁均銘感於心，英勇殉職的柯小隊長家屬作為基金首位慰問對象，更顯意義非凡。

陳國恩另表示，海巡署為軍警文併用機關，依政府組織法規定，各類人員依其身分適用法令，而有不同之照護制度。成立本公益信託之目的能彌補政府資源不足的問題，並給海巡現職人員更完善照護。海巡之友總會最高顧問葉國一，承諾將捐贈新台幣5,000萬元作為基金 ，並先期捐助1,500萬元入戶。未來海巡署將把善款發揮最大效益，讓所有海巡人員都能勇於任事、無後顧之憂。

【其他新聞】

影／造假蘇貞昌追悼殉職警丟筆影片　警48小時查獲「韓粉」工程師涉案

誆稱費玉清澳洲演唱會　揪打工團兩周騙上百本護照

蘇貞昌赴鄉親告別式丟筆！　遭移花接木成不尊重殉職勇警

ET快訊
快訊／楊丞琳發聲了！　甜曝喜訊「祝福我們都收到了」
快訊／IDF戰機疑機械故障！　迫降台中清泉崗機場影響航班
年收破百+正常上下班！他趁亂提離職「結局慘烈」　剩3條路嘆：
12歲女童肚痛竟「懷孕19週」淚曝4次性侵真相　驗百人DNA
中職／味全龍選定澄清湖主場　高雄市表達歡迎

關鍵字：海巡署,陳國恩,柯博承,英勇殉職

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

漁船外海作業　「船長昏倒了」海巡直升機吊掛飛回松機送醫

南投大雨中出現「攔路虎」　駕駛人驚嚇紛紛閃避

男抓狂變身「浩克」抓推車砸人　5名護理師「同時出掌」接招

彰化出現超狂大違建　「5樓變7樓」增加500平方公尺

收賄2800萬元遭判刑定讞　前立院秘書長林錫山確定發監

噁男拐13歲少女6次床戰…「好友也參一腳」還肖想妹妹

無懼民眾嚇阻警告！內湖橘衣怪男沿路伸手「探索每台機車」

海巡署成立醫療基金護基層　陳國恩首贈殉職特勤小隊長柯博承家屬

C型積木強塞嘴？3歲男童破唇受傷　園方委屈：老師遭咬濺血反被爆料

男大生負氣翹家11天　臉色發白蹲路邊喝水充飢...母飆淚緊擁

彰化幸福企業！員工平均薪資67K 每月調薪還有「7台超跑」隨便開

主人不要我了...13歲老狗遭丟路旁 「死守原地不肯走」眼淚狂流惹心碎

婆婆端芒果問「要不要配飯」加醬油　　台南老家神秘吃法！她傻眼：整我？

華晨宇哀嚎：我真的選不出來　六星選手PK《遇見》...開口跪

孫安佐狂奔甩媒體　狄鶯笑噴：我兒子太可愛了！

29歲腦癱選手舌頭穿線　「針.紙」放進嘴巴...出來是千紙鶴！

同事遭通緝犯拖行...台南警拔槍！　6槍擊斃「符合用槍時機」獲不起訴

狄鶯怨媒體害慘孫安佐：他太可惜了！　回想「孫鵬跪地拜神」哽咽落淚

21萬重機被當白牌！沿路狂被追　賓士「獵殺式」逼停...騎士嚇壞

客才裝冷氣罵不冷「這什麼東西」　家電商一看傻眼…同行保證遇過

漁船外海作業　「船長昏倒了」海巡直升機吊掛飛回松機送醫

南投大雨中出現「攔路虎」　駕駛人驚嚇紛紛閃避

男抓狂變身「浩克」抓推車砸人　5名護理師「同時出掌」接招

彰化出現超狂大違建　「5樓變7樓」增加500平方公尺

收賄2800萬元遭判刑定讞　前立院秘書長林錫山確定發監

噁男拐13歲少女6次床戰…「好友也參一腳」還肖想妹妹

無懼民眾嚇阻警告！內湖橘衣怪男沿路伸手「探索每台機車」

海巡署成立醫療基金護基層　陳國恩首贈殉職特勤小隊長柯博承家屬

C型積木強塞嘴？3歲男童破唇受傷　園方委屈：老師遭咬濺血反被爆料

男大生負氣翹家11天　臉色發白蹲路邊喝水充飢...母飆淚緊擁

蛋魚肉掌心大！孩子長超高「飲食6指南」曝...時機錯過就沒了

桃園打卡地標「紅色巴黎鐵塔」洗版IG　華泰名品城今夏送出美國、歐洲來回機票

佛州迪士尼樂園驚傳狂犬病　當局籲民眾勿接觸野生動物

孫協志爆戀上小11歲夏宇童　經紀人「2點聲明」：若有喜事一切祝福

野兔咚咚過馬路…下一秒「大字形飛高高」　Google街景全都錄

大聯盟新花招　獨盟測試電子好球帶、盜一壘規則

孫協志戀愛ing！　爆小11歲夏宇童「已見家長」...女方回應了

存5萬秒破財「2神招化解」　命理師曝冰箱上擺OO：財運up！

主人快手削紅蘿蔔…歐告張大嘴精準接果肉　網：笑到肚子痛

S.H.E合體樂玩日本　田馥甄卻開轟：你們去問Selina發生什麼事！

社會熱門新聞

勇警遭殺乘客全圍觀？女乘客淚訴..

封死車門！他仍偷走機密　科技公..

警開6槍擊斃通緝犯不起訴　死者..

台師大UBA女星摔狗　動保處回..

錦州街華廈火警　男全裸送醫亡

李志榮賣水果買瀝青填路

韓粉工程師不爽蘇貞昌　造假告別..

坪林露營區5人受困溪中　1人失..

獨留女友屍於摩鐵　再盜空她戶頭

踹斷女友16根肋骨　男傷害罪起..

大媽變身律師闆娘　狠撈5700..

活佛夫妻騙2億陸客來台報案

賓士當街獵殺重機　騎士傻眼：命..

酒店妹嗲聲超酥麻　LINE撩男..

更多熱門

相關新聞

拍賣越界抽砂船　國庫霸增3661萬

法拍車見多了，但大家看過「法拍船」嗎？「3661萬，一聲、兩聲、三聲，成交！」一艘大陸抽砂船，5月時越界遭馬祖海巡隊扣查後移送法辦，7月初，連江地檢署更將該「犯罪交通工具」以3661萬元拍賣出手，為國庫增加了一大筆購物金。

神秘海岸外海驚見女浮屍

神秘海岸浮不明物　海巡打撈女浮屍

台灣男孩赴美海巡隊受訓　與28國飛揚國旗

蚵民搶收成卻遇舢舨故障　海巡派艇急救回

讀者迴響

發燒話題

世大運 李榮浩楊丞琳 花木蘭 吳宗憲 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

高一兒女友懷孕　他4天當阿公

快訊／李榮浩求婚楊丞琳成功！

2房客拐走9歲女「當花童」輕生亡　孩子失蹤

即／罷韓煎餅店深夜聲明　曝精神耗弱就醫

18歲妹確定告韓粉了！粉絲血淚信讓她轉念

楊冪洋裝被扯掉「豪球瞬間彈出」！走光舊照瘋傳

即／台南大雷雨淹水　淹半個輪胎高

蛋殼黏整片小米！養雞人曝：不是蟲卵

國中被班導踹頭！20年後他賞巴掌　被判刑

TWICE MINA全面中止活動！突患舞台恐慌

藍髮裸女闖家！他狂開39槍…12歲兒一招制服

郭芷嫣放話「加料」懲處出爐了！

情侶對鏡拍照　爸放大驚見潤滑油

楊丞琳「病態愛情觀」遇到李榮浩變了

西南風雨彈下到何時？氣象局說話了

更多

最夯影音

更多

彰化幸福企業！員工平均薪資67K 每月調薪還有「7台超跑」隨便開

主人不要我了...13歲老狗遭丟路旁 「死守原地不肯走」眼淚狂流惹心碎

婆婆端芒果問「要不要配飯」加醬油　　台南老家神秘吃法！她傻眼：整我？

華晨宇哀嚎：我真的選不出來　六星選手PK《遇見》...開口跪

孫安佐狂奔甩媒體　狄鶯笑噴：我兒子太可愛了！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面