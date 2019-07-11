海巡署成立醫療基金護基層　陳國恩首贈殉職特勤小隊長柯博承家屬

▲海巡署長陳國恩11日探視因公殉職的海巡特勤小隊長柯博承家屬，並致贈該專戶成立後第一筆慰問金。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

「海巡人員醫療照護公益信託基金」在海洋委會員主任委員李仲威的主導下於11日順利成立。海巡署「中華民國海巡之友總會」最高顧問葉國一允諾，將捐獻5千萬元新台幣成立公益基金。今海巡署長陳國恩前往探視2018年12月5日執行空勤吊掛救援任務時，奮勇救人卻因公殉職的小隊長柯博承家屬，並轉交該專戶第一筆慰問金。

陳國恩當場親致5萬元慰問金，並表示，海巡署將持續致力照護同仁生活， 使同仁得心無旁鶩執行各項勤務，回應社會大眾對海巡的期待。

海巡署長陳國恩指出，鐵路警察局警員李承翰4日不幸因公殉職，海巡署上下同感哀悼，並即召開視訊會議，指示全國各海巡機關主官，就執勤同仁人力裝備及教育訓練等全面檢討改善。

海巡署指出，今年6月21日「海岸巡防法」修正， 增訂海巡機關人員職權行使，得沿用「警察職權行使法」相關規定，海巡人員實施檢查、驅離、得使用強制力值勤。透過「海巡人員醫療照護公益信託基金」之成立，針對海巡同仁因公涉訟案件，透過該基金專戶成立形成海巡同仁執法後盾，陳國恩希望藉此期勉海巡同仁能勇於任事、嚴正執法！

▲海巡署醫療照護公益信託基金專戶照顧辦法。（圖／記者張君豪翻攝）



陳國恩今日特地前往探望故柯小隊長家屬，表達海巡署對英勇殉職小隊長家屬關懷，對其英勇犯難之精神，海巡署全體同仁均銘感於心，英勇殉職的柯小隊長家屬作為基金首位慰問對象，更顯意義非凡。

陳國恩另表示，海巡署為軍警文併用機關，依政府組織法規定，各類人員依其身分適用法令，而有不同之照護制度。成立本公益信託之目的能彌補政府資源不足的問題，並給海巡現職人員更完善照護。海巡之友總會最高顧問葉國一，承諾將捐贈新台幣5,000萬元作為基金 ，並先期捐助1,500萬元入戶。未來海巡署將把善款發揮最大效益，讓所有海巡人員都能勇於任事、無後顧之憂。

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