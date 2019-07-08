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誆稱費玉清澳洲演唱會　揪打工團兩周騙上百本護照

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▲歹徒假費玉清澳洲演唱會之名行詐騙民眾護照，粗估有上百人受害。（圖／記者張君豪翻攝）

▲小鄭假費玉清澳洲演唱會之名行收集民眾護照然後遺失，目前粗估有上百人受害。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台中報導

專門騙取台灣人護照的新型詐騙再出江湖！日前有歹徒透過臉書社團、手機LINE群組假借「費玉清澳洲演唱會」徵才，業者聲稱到澳洲協助搭舞台燈光工作兩周便可賺取5萬元新台幣，日前有讀者向《ETtoday新聞雲》投訴表示，結果假稱蒐集大家戶找的團員，藉此騙走應徵團員護照，被害人組織自救會粗估有上百本護照遺失，已有被害人陸續向台中、新北警方報案。

▲歹徒假費玉清澳洲演唱會之名行詐騙民眾護照，粗估有上百人受害。（圖／記者張君豪翻攝）

▲歹徒假費玉清澳洲演唱會之名行詐騙民眾護照，桃園警方日前逮捕另名收簿車手。（圖／記者張君豪翻攝）

根據被害人投訴，綽號「小鄭」的鄭姓男子（29歲）以收集護照幫大家辦理出國手續為名義，前後一個多月時間就拿走應徵團員上百本護照，但是後就失去聯繫置之不理，事後有被害團員循線找到小鄭位於台中社口住處理論，警方還獲報前往處理，但警方僅低調表示已受理團員報案提告，另外被眾多被害人懷疑是騙取護照集團收簿手的小鄭也為了自清報案「護照失竊」

▲歹徒假費玉清澳洲演唱會之名行詐騙民眾護照，粗估有上百人受害。（圖／記者張君豪翻攝）

▲歹徒假費玉清澳洲演唱會之名行詐騙民眾護照，被懷疑的小鄭日前也向台中警方報案。（圖／記者張君豪翻攝）

小鄭面對眾多遭詐取護照被害團員質疑、他解釋他也是無辜把自己和所有人護照都交給一名在北部的劉姓男子，但事後不但打工團沒順利出發，眾人的護照也不翼而飛；對此被害人自救會表示，估計這個詐騙揪團全台被騙護照的民眾超過百人，加上鄭男當初南北奔波收取大家護照，團員都認為小鄭根本就是詐取護照集團的成員。

台中警方表示，這起案件由於被害人眾多，目前檢警分案已全權交給新北地檢署指揮偵辦，而事實上小鄭除了日前去台中社口所報案「自清」外，也率續遭桃園警分局以涉詐欺罪嫌移送桃檢、桃園、新北警方也陸續逮捕其他涉案「收簿手」

警方研判，由於台灣護照製作精細、偽造難度相當高，加上台灣近年獲得上百國家免簽，在國際人蛇集團黑市相當搶手、正本護照的黑市價格居高不下、警方懷疑這起上百本護照憑空蒸發奇案、幕後應該涉及跨國詐騙、人蛇集團合作或下單交易，目前正循線深入追查。

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關鍵字：澳洲,打工,演唱會,高薪,護照,詐騙

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