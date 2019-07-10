造假蘇貞昌追悼殉職警丟筆影片　警48小時查獲「韓粉」工程師涉案

▲刑事局偵約談散布行政院長蘇貞昌告別式丟筆假消息的詹姓工程師到案說明，詹嫌臉書說明自己支持韓國瑜。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

日前有惡意網友在臉書發布移花接木行政院長蘇貞昌到屏東縣參加鄉親公祭追思會影片，蘇貞昌院長解釋他依傳統禮俗丟筆意謂希望別再次在喪禮場合見面，結果遭惡意網友下不實註解「殉職員警的會場，你不願意就別來，拽什麼拽，簽完名字，筆還用丟的！」企圖影造政府官員蔑視殉職員警的惡劣態度，行政院獲知上情後立即向警方報案，刑事局9日昨天循線約談涉嫌張貼假訊息、家住新北市現職工程師、同時也是韓粉的詹姓男子到案說明。

▲刑事局偵九大隊9日約談散布行政院長蘇貞昌告別式丟筆假消息的詹姓工程師到案說明。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵九大隊表示，7日當天這起假消息在網路廣傳引發討論，警方受理報案後循線約談家住新北市板橋區的詹姓工程師（47歲）到案說明，詹姓男子到案後坦承在臉書上看到蘇貞昌到屏東弔唁鄉親的丟筆影片，他異想天開看影片說故事，當天在自己臉書上改寫成：行政院長蘇貞昌赴殉職勇警告別式的不實汙衊「殉職員警的會場，你不願意就別來，拽什麼拽，簽完名字，筆還用丟的！」

▲刑事局9日約談散布行政院長蘇貞昌告別式丟筆假消息的詹姓工程師到案說明。（圖／記者張君豪翻攝）

當天警政署緊急澄清，殉職勇警李承翰告別式預計16日舉辦，根本就還沒開始，加上行政院長蘇貞昌當天也沒排赴嘉義哀悼的行程，詹姓男子行為根本就是移花接木刻意抹黑。詹姓男子9日經刑事局警方約談到案，僅表示自己支持高雄市長韓國瑜，自述看不慣行政院長告別式現場丟筆：「感覺很囂張」才會杜撰蘇貞昌嘉義勇警告別式場惡搞、未料惹出大禍遭警方約談。

刑事局偵九大隊指出，當天行政院長蘇貞昌、警政署立即發布新聞澄清，詹姓工程師自知事情鬧大，前後陸續4次改寫臉書發文內容、但因臉書改寫貼文都有編輯紀錄，間接記錄他移花接木栽贓行政院長惡行，警訊後以散布假消息違反社會秩序維護法第63條第5款規定函送新北市警察局裁處，詹姓工程師最重可處三日以下拘留或新臺幣三萬元以下罰鍰。

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