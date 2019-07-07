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蘇貞昌赴鄉親告別式丟筆！　遭移花接木成不尊重殉職勇警

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▲網路一段關於行政院長蘇貞昌在告別式丟筆影片、遭移花接木成蘇院長對殉職勇警不禮貌。（圖／記者張君豪翻攝）

▲網路流傳行政院長蘇貞昌在告別式丟筆影片、遭移花接木成蘇院長對殉職勇警不禮貌，引發不少網友誤信。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

實在是很扯！今天7日全台不少警員的手機LINE通訊軟體，都接到有人刻意流傳一段關於行政院長蘇貞昌到殉職警員李承翰告別式，卻簽名丟筆、貌似不尊敬死者的爭議影片！結果竟又是一起張冠李戴的假消息。警政署今天晚間特別發表聲明，該影片是行政院長蘇貞昌6日到屏東縣參加鄉親公祭追思會、簽名後的影片，結果被有心人張冠李戴誣指為蘇貞昌去追思鐵路勇警李承翰的不禮貌行為，警政署表示將追究散播假消息來源並依法究責。

▲網路一段關於行政院長蘇貞昌在告別式丟筆影片、遭移花接木成蘇院長對殉職勇警不禮貌。（圖／記者張君豪翻攝）

▲行政院強調院長蘇貞昌在殉職勇警意外發生後，立即展開實質作為。（圖／記者張君豪翻攝）

警政署表示，今天經全國不少警員反映，發現不少基層同仁手機都收到院長蘇貞昌去追思鐵路勇警李承翰告別式現場「丟筆」的傳聞。對此行政院發言人指出，院長蘇貞昌因行程安排，目前根本尚未到李承翰追思會場弔唁，但有心人刻意移花接木，企圖挑起基層警員和政府間的對立、不信任。

警政署說，行政院長相當重視勇警李承翰殉職意外，特別指示優先撫卹，並增援鐵路警察，但蘇院長迄今根本還沒去悼祭，對於有心人移花接木散播影片惡意詆毀蘇院長，警方將會立案轉由假消息查緝小組追查。

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關鍵字：蘇貞昌,告別式,勇警,李承翰,警政署

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