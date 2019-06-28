照片曝光！台灣男孩赴美國海巡隊受訓　結訓儀式與28國一同飛揚國旗

▲海巡署派員前往美國參加海巡國際海事官員班，我國國旗與其他28國一同飛揚。（圖／翻攝臉書《海巡署長室 Coast Guard》，下同）

地方中心／綜合報導

海巡署陽光大男孩黃柏勳前往美國參加海岸巡防隊「國際海事官員班」，與其他國的學員一同受訓並順利結訓，在20日的結訓典禮上，我國國旗與其他28國一同飛揚。臉書粉專《海巡署長室Coast Guard》以「你有看見那飛揚的國旗嗎？」為主題PO文，「讓台灣能透過海域執法交流，走向全世界」。

臉書《海巡署長室Coast Guard》PO文寫道，「我想，柏勳這趟美國行，帶回的不只是海巡執法的精進，更重要的是：讓世界看見台灣；讓台灣能透過海域執法交流，走向全世界！海巡守護著台灣藍色國土，並獲得國人的支持與肯定，都是因為有許多願意投注熱誠、心力的同仁默默付出，而且這些努力都值得被看見、被肯定。」

▲我國海巡署陽光男孩黃柏勳（左2）前往參加美國海岸巡防隊「國際海事官員班」，並順利結訓。

海巡署接著說，「就像今天參與『海巡署108年7月定期晉任陞任布達暨授階典禮』的52名同仁一樣，不僅有將官、校官、也還有士官長以及文職專員在列，為海巡打拼的精神，不因階級、年資、身分不同而有所差異，能夠親手為同仁一一授階，我深感光榮。」

此文一曝光，網友也感動的留言「有看到我們飛揚的國旗，感謝守護台灣」、「飛揚的青天白日滿地紅～真美，向偉大的海巡人員～敬禮」、「榮耀閃亮，海巡好棒，中華民國好棒」、「海巡之星，台灣之光」、「謝謝你們保護中華民國，保護中華民國自由地區的疆土」。

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