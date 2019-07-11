直呼老師本名！15歲國中生遭摑掌到「滿嘴是血」…校方還要他道歉

▲孩子遭老師摑掌後，就害怕地不敢上學。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

老師體罰孩子的事件一直是家長所忌諱的，大陸15歲男國中生小強（化名）因為在學校內直呼老師的本名，竟然就遭到對方猛搧10幾個巴掌，導致嘴巴和臉部都是血；事發後，校內的劉主任還要求學生向老師道歉，讓家長氣得報警處理。據悉，打人的老師目前已被停職停薪，警方與教育局也正介入調查此事。

綜合陸媒報導，事件發生在河北省威縣，小強當時想進去自己的宿舍，不過裡頭有其他學生將門鎖上了，所以他就開玩笑地喊出「孟老師」的本名，想藉此嚇唬同學幫他開門；沒想到老師恰好經過他的身後，一聽到小強直呼他的名字，當場賞了對方好幾個耳光。

▼媽媽心疼孩子嘴裡和臉部都是血。（圖／翻攝自微博）

小強媽媽說，兒子被打當下就不斷大哭並哀求原諒，但老師仍用右手賞他左臉10幾個耳光，再打他右臉2巴掌，害得他隔天就不敢到學校上課。報導也指，事發後，學校的劉主任還把小強找過去說，「自己在小時候也經常被老師打，打完之後還要跟老師道歉」，間接暗示孩子被打後要去找老師致歉。

家長聽到後氣憤不已，認為學校這麼做太過荒唐，竟然要讓兒子被打後還得向施暴者認錯，只好尋求其他管道支援。校方表示，目前已經將涉嫌打人的孟老師停職停薪，警方和教育局也正進一步釐清案情。

▼網友也都認為老師賞耳光的行為不恰當。（圖／翻攝自微博）

網友看完後也都支持家長做法，認為老師的作法「太過頭」，「老師根本是自己情緒管理不佳，才出氣在孩子身上吧」、「現在很多老師都會給孩子貼標籤，不喜歡的孩子就粗魯對待」、「請家長告到底」、「雖然我支持輕微的體罰，但這個下手太重了」、「不知道法官會判多久」。