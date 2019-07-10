國中被班導踹頭！他20年後當街賞巴掌「記得我嗎」　母聽判決痛哭

記者柯沛辰／綜合報導

河南洛陽市34歲常姓男子過去求學時家中沒錢沒勢，國中班導師瞧不起他，常藉機動手教訓，還當眾踹頭羞辱。20年後，他在路上巧遇老師，先是問了句「記得我嗎？」接著連賞好幾個耳光復仇，讓網友一片叫好。如今欒川縣人民法院一審判決，常男涉犯尋釁滋事罪，判刑1年6個月，讓常母當場心痛落淚。

去年7月，常男攔下路過的張姓老師，劈頭就問了句「你還記不記得我？以前你怎麼弄我的你知道嗎？」隨後猛甩老師4個耳光，讓朋友在一旁手持錄影。被打的張姓老師一時反應不過來，坐在電動車上唯唯諾諾，始終不敢還手，只能默默地說「對不起…」。不料影片曝光後，在網上引發巨大迴響。

▲常男上前猛搧老師巴掌，張姓老師（黑衣）則愣在原地不敢還手。（圖／翻攝自《梨視頻》）

常男解釋，他畢業於欒川縣實驗中學，13歲時因為家中沒錢沒勢，經常任由老師毆打踐踏，多次被踩在腳下，甚至狠踹頭部十幾腳，讓他內心留下難以磨滅的陰影，「到家也沒敢告訴父母」。如今他等了整整20年，當下沒喝酒也沒失去理智，純粹是為了報當年的仇，呼籲為人師表「莫欺少年窮」。

許多網友看完紛紛留言，「君子報仇，十年不晚」、「不建議暴力解決」、「記這麼久，老師肯定真的很壞」、「有的老師真的不配當人」。其中，有人自稱是常男友人跟同學，跳出來證實張姓老師確實喜歡搧學生耳光，好幾次把同學打到休學，是學生眼中「帶著教師面具的魔鬼」，而打人的常男則是「靦腆又老實的好孩子」，在網上獲得一面倒力挺，截至去年12月27日，光微博閱覽數就高達6.8億人次。

▲150村民連署力挺常男，齊力擔保「他是個好孩子」。（圖／翻攝自津雲新聞）

去年12月，公安循線逮捕常男，雷灣村150位村民還連署力挺，不僅齊蓋手印，甚至在聲明中強調，張姓班導過去長期欺凌常男，行徑根本不配作為人師，反觀常男平時在村里尊老愛幼、扶貧濟困，經常無償捐款給有困難的村民，有一次還主動借交通肇事、沒錢賠償的村民10萬元人民幣（約新台幣44.5萬元），「他是個好孩子」，150人都願意為常男擔保，並出庭作證。

如今常男被刑拘203天，欒川縣人民法院10日一審宣判，常男涉犯尋釁滋事罪，依法判處有期徒刑1年6個月。但常母聽聞判決，當場坐地痛哭、泣不成聲，常男則當庭表示會繼續上訴。

▲常母聽到判決，坐在法院外泣不成聲。（圖／翻攝自上游新聞）

今年6月第一次開庭時，常男曾說，「我情緒一時激動毆打了張老師，首先向張老師的家人道歉，我深刻認識到了錯誤，打人是不對的。但張老師在講台上踢我，拿著木板往我後背插的行為，給我造成的傷害太大...」。

綜合陸媒報導，常男辯護律師主張，該案只是普通治安事件，不算是尋釁滋事，而且常男已經當庭向張老師道歉，表示願意提供金錢補償，以後也會多做公益，彌補自己的過錯。

▲常男被刑拘203天，整個人身形爆瘦、面容憔悴。（圖／取自欒川人民法院，下同）

不過，檢方指控，常男毆打張老師後，還錄製視頻、間接故意傳播視頻，已經構成連續性犯罪，應以尋釁滋事罪追究責任，建議量刑1年6個月到3年之間。

法院認為，被告為發洩情緒、逞強耍狠，不僅在交通要道攔截、辱罵及毆打老師，還錄製影片進行傳播，引發現場多人圍觀和社會輿論廣泛關注，已經嚴重影響張姓被害者及其家人的工作、生活，破壞社會道德標準和公序良俗，情節惡劣，構成尋釁滋事罪，考量被告自首，又是初犯，因此從輕量刑，判決1年6個月，全案仍可上訴。