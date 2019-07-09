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公廁門上有謎樣腳印！他PO一張圖...網全秒懂辛酸內幕：爸媽辛苦了

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▲▼ 公廁上腳印，背後苦衷好心酸 。（圖／Sutiwat Achiangz Sittima授權提供）

▲ 公廁的門上之所以會有腳印，原來是因為背後的辛酸苦衷 。（圖／Sutiwat Achiangz Sittima授權提供）

記者張嘉晏／綜合報導

在公廁中總是可以看到各式各樣不同的奇景，除了有貼在牆上的衛生棉，偶爾也可在門上見到印在「不科學的高度」的腳印，令人匪夷所思。不過一名網友今日貼出照片後，網友們都秒懂了，原來背後都是爸媽們的辛酸血淚。

「小孩難顧啊......。」一名旅居泰國的男網友在臉書「爆廢公社」中貼出一張朋友照片，只見朋友和女兒擠在一間小小的廁所裡，女兒不知是等到太無聊還是廁所味道太重，小手急伸向門上的門鎖要打開，讓身後的家長連忙伸出右腳抵住門，以免身體被看光。

請繼續往下閱讀...

貼文一出，網友們看到照片才終於了解為何公廁的門上總是可見謎樣腳印，「真的！當媽的能了解」、「 如果門是向外開的...」、「跟小孩上廁所真的上的膽顫心驚！不斷警告：不准開」、「老母棒塞臭臭快跑」、「過來人+1」、「這位媽媽好忙，腳要擋門，手還要拍照，辛苦了」。

其他有經驗的家長則是秒鼻酸，紛紛哭訴自己私密處被孩子公開的悲慘經歷，「我有被我女兒開門過，外面排了一堆人，我還沒穿上褲子」、「之前自己帶小孩去賣場，到親子廁所，坐推車的小孩要按緊急按鈕，會走路的小孩要走去開門」、「上次帶小孩去游泳池游泳後去沖澡也是，她衣服穿上了我還沒穿，直接要開」。

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關鍵字：廁所,家長,門鎖,爆廢公社

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