　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

旺中民調：韓國瑜44.8％領先柯21.5％、蔡17.8％　黨內互比第一

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼國民黨2020初選候選人，郭台銘、韓國瑜、朱立倫、周錫瑋、張亞中。（合成圖／ETtoday資料照）

▲國民黨總統初選5名參選人，由左至右分別為韓國瑜、周錫瑋、郭台銘、朱立倫、張亞中。（合成圖／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

國民黨總統初選民調自7月8日開始至14日，預計15日上午公布結果。而在最新公布的媒體民調中，高雄市長韓國瑜在黨內以36.2％的支持度領先鴻海集團創辦人郭台銘28.2％；黨外部分，韓則以44.8％的支持度遙遙領先台北市長柯文哲21.5％、現任總統蔡英文17.8％。

《旺旺中時媒體集團》委託艾普羅進行民調，11日公布最新結果，在黨內互比部分，5名參選人的支持度分別為韓國瑜36.2％、郭台銘28.2％、朱立倫12.5％、周錫瑋1.5％、張亞中0.8％，另外則有20.8％的受訪者未表態。

▲台北市長柯文哲雙城論壇返國，受到大批支持者歡迎。（圖／記者林敬旻攝）

▼▲在旺中集團的最新民調中，柯文哲和蔡英文的支持度分別落後韓國瑜23.3％、27％。（圖／記者林敬旻、李毓康攝）

▲▼蔡英文與民進黨新北市議會黨團座談。（圖／記者李毓康攝）

而黨外互比部分，韓國瑜以44.8％的支持度拿下第一，其次為柯文哲21.5％、蔡英文17.8％，另外有15.9％的受訪者未表態。

旺中集團整理出6月26日、7月2日以及7月8日的民調，發現韓國瑜的支持度由29.9％上升至37％，再稍微下降至36.4％，郭台銘則是從20.2％下降至17.8％，再回升至21.7％，但整體看來還是韓的勝算比較大。

ET快訊
確定告韓粉了！18歲女被嗆「應召的」失眠…粉絲血淚信讓她轉念
戰完吳宗憲…館長嘆氣「健身房業績倒退14％」下一舉動被讚爆
罷韓煎餅店深夜聲明！「10個對不起」曝精神耗弱就醫：別再罵我
南高屏豪大雨特報！今全台防大雨　吳德榮：下周三熱帶擾動發展
中職／味全龍選定澄清湖主場　高雄市表達歡迎

關鍵字：2020總統大選,民調,韓國瑜,郭台銘,蔡英文,柯文哲

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃創夏：韓粉觸犯初選公約絕對罄竹難書　「根本廢紙一張」

范琪斐：深藍老媽考慮投給蔡英文　「林鄭月娥是MVP」

韓粉「包圍國民黨」取消！徐正文感謝「韓國瑜理解」：收回穿雲箭

黃光芹解密韓國瑜李佳芬「18張保單保價金2千萬以上」：是富人

蔡英文出訪前美國賣M1A2戰車　彰顯軍售常態化、安全夥伴關係

郭台銘汽球遭人剪斷飄走　後援會「氣pupu」報案

旺中民調：韓國瑜44.8％領先柯21.5％、蔡17.8％　黨內互比第一

韓國瑜自比「唐三藏」：九世元陽童子身、人人都想咬一口

范琪斐：深藍老媽考慮投給蔡英文　「林鄭月娥是MVP」

黃創夏：韓粉觸犯初選公約絕對罄竹難書　「根本廢紙一張」

彰化幸福企業！員工平均薪資67K 每月調薪還有「7台超跑」隨便開

主人不要我了...13歲老狗遭丟路旁 「死守原地不肯走」眼淚狂流惹心碎

婆婆端芒果問「要不要配飯」加醬油　　台南老家神秘吃法！她傻眼：整我？

華晨宇哀嚎：我真的選不出來　六星選手PK《遇見》...開口跪

孫安佐狂奔甩媒體　狄鶯笑噴：我兒子太可愛了！

29歲腦癱選手舌頭穿線　「針.紙」放進嘴巴...出來是千紙鶴！

同事遭通緝犯拖行...台南警拔槍！　6槍擊斃「符合用槍時機」獲不起訴

客才裝冷氣罵不冷「這什麼東西」　家電商一看傻眼…同行保證遇過

2嫌開BMW摸走早餐攤2500元！差一步...阿嬤急奔追不回辛苦錢

加油沒熄火！18歲女失手油門一催　直直撞「黑白馬」...網笑：報警處理

旺中民調：韓國瑜44.8％領先柯21.5％、蔡17.8％　黨內互比第一

韓國瑜自比「唐三藏」：九世元陽童子身、人人都想咬一口

范琪斐：深藍老媽考慮投給蔡英文　「林鄭月娥是MVP」

黃創夏：韓粉觸犯初選公約絕對罄竹難書　「根本廢紙一張」

「真人版小美人魚」荷莉貝利本尊現身　網突破盲腸：這點像愛麗兒！

黃光芹解密韓國瑜李佳芬「18張保單保價金2千萬以上」：是富人

從新聞管制逐步解禁　蔡英文再突破：首次在美國境內舉辦記者茶敘

蔡英文出訪前美國賣M1A2戰車　彰顯軍售常態化、安全夥伴關係

蔡英文第7度出訪11日出發！加勒比海友邦12天行程一次看

韓粉「包圍國民黨」取消！徐正文感謝「韓國瑜理解」：收回穿雲箭

宛如圖書館！日本神人亮出收藏30年漫畫週刊驚呆網友

強拉女友下車踹斷16根肋骨　「男友傷害罪起訴」網傻眼熱議

壯警約砲大胸妹「溜進警署一夜情」：餓好久了！　網怒爆「和白甜女星有過一腿」

2房客拐走9歲女「當花童」輕生亡…孩子失蹤　父：女兒快回家，爸爸想妳

勝利夜店案「6個月零證據」！　韓警署長淡定宣布調查結果…網拍桌怒譙：屁話

美麗海島秘境蘭夏灣！北越奢華五日遊7月底前第二人省4千元

柯佳嬿「特殊日子」給別的男人！　坤達無奈1舉動寵妻：我還能說什麼

兒子寶貝沒抓牢…後座放尿「拋物線淋頭」　前座媽媽3秒後才驚怒

黑豹旗震撼全島！　蘭嶼盼維持棒球隊需克服交通、經費

雷／《蜘蛛人：離家日》視效解析！最駭人一幕：鋼鐵OO影迷超心碎

電動機車消費者意見調查(限18歲以上)

根據經濟部工業局「電動機車產業網」資料顯示，過去五年消費者購買電動機車數量每年都呈現倍數成長，顯示一般民眾對於電動機車的接受度已大幅提高。那麼消費者對於電動機車的看法如何？《ETtoday 新聞..

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

政治熱門新聞

韓粉包圍國民黨取消！徐正文：收..

黃光芹解密韓國瑜夫婦「18張保..

剛入住左營！韓國瑜：若鄰居困擾..

周偉航：「非韓不投」準備擊潰韓..

詭傳與韓國瑜接吻照　女韓粉嗆朱..

黃創夏酸初選公約：根本廢紙一張

深藍母想投蔡　范琪斐：是因為香..

荷莉貝利「這點」像愛麗兒！

震撼彈！蘇嘉全表態不續任立委

中天播「小韓粉邊罵邊哭」再遭罰..

蔡英文突破：首在美境內舉辦記者..

Lamigo交易破局　郭台銘：..

直播談毒品1.2萬人看　韓國瑜..

王金平邀朱立倫合體直播　玩遊戲..

更多熱門

相關新聞

韓國瑜自比唐三藏：人人都想咬一口

高雄市長韓國瑜日前接受中天新聞政論節目「新聞深喉嚨」專訪，談到自己在政壇中的處境，自稱就像是唐三藏「人人都想咬一口」，也透露自己有「九世元陽童子身」，所以禁得起誘惑。

深藍母想投蔡　范琪斐：是因為香港

黃創夏酸初選公約：根本廢紙一張

黃光芹解密韓國瑜夫婦「18張保單保價金2千萬以上」

蔡出訪前美賣M1A2　彰顯軍售常態化

讀者迴響

發燒話題

世大運 花木蘭 吳宗憲 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

高一兒女友懷孕　他4天當阿公

即／罷韓煎餅店深夜聲明　曝精神耗弱就醫

藍髮裸女闖家！他狂開39槍…12歲兒一招制服

國中被班導踹頭！20年後他賞巴掌　被判刑

蛋殼黏整片小米！養雞人曝：不是蟲卵

楊冪洋裝被扯掉「豪球瞬間彈出」！走光舊照瘋傳

即／台南大雷雨淹水　淹半個輪胎高

情侶同天生！見爸媽才發現是「雙胞胎姊弟」男友悲痛自殺

情侶對鏡拍照　爸放大驚見潤滑油

登喜馬拉雅山隊滅團　8人最後身影…

戰完吳宗憲…館長嘆：健身房業績倒退14％

《RM》金鍾國驚爆「LA密戀生女」

「20÷2X=5，X=？」家長老師戰翻了

清純女星「劇組全是表哥表弟」！藝人男友噴綠光偷哭

高中妹加油站打工：你老婆呢？一周後接駕駛電話傻住

更多

最夯影音

更多

彰化幸福企業！員工平均薪資67K 每月調薪還有「7台超跑」隨便開

主人不要我了...13歲老狗遭丟路旁 「死守原地不肯走」眼淚狂流惹心碎

婆婆端芒果問「要不要配飯」加醬油　　台南老家神秘吃法！她傻眼：整我？

華晨宇哀嚎：我真的選不出來　六星選手PK《遇見》...開口跪

孫安佐狂奔甩媒體　狄鶯笑噴：我兒子太可愛了！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面