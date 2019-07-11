旺中民調：韓國瑜44.8％領先柯21.5％、蔡17.8％　黨內互比第一

▲國民黨總統初選5名參選人，由左至右分別為韓國瑜、周錫瑋、郭台銘、朱立倫、張亞中。（合成圖／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

國民黨總統初選民調自7月8日開始至14日，預計15日上午公布結果。而在最新公布的媒體民調中，高雄市長韓國瑜在黨內以36.2％的支持度領先鴻海集團創辦人郭台銘28.2％；黨外部分，韓則以44.8％的支持度遙遙領先台北市長柯文哲21.5％、現任總統蔡英文17.8％。

《旺旺中時媒體集團》委託艾普羅進行民調，11日公布最新結果，在黨內互比部分，5名參選人的支持度分別為韓國瑜36.2％、郭台銘28.2％、朱立倫12.5％、周錫瑋1.5％、張亞中0.8％，另外則有20.8％的受訪者未表態。

▼▲在旺中集團的最新民調中，柯文哲和蔡英文的支持度分別落後韓國瑜23.3％、27％。（圖／記者林敬旻、李毓康攝）

而黨外互比部分，韓國瑜以44.8％的支持度拿下第一，其次為柯文哲21.5％、蔡英文17.8％，另外有15.9％的受訪者未表態。

旺中集團整理出6月26日、7月2日以及7月8日的民調，發現韓國瑜的支持度由29.9％上升至37％，再稍微下降至36.4％，郭台銘則是從20.2％下降至17.8％，再回升至21.7％，但整體看來還是韓的勝算比較大。