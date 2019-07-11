北市7000輛oBike今拆成廢鐵　秤斤售出1輛70元市府回收48萬

▲oBike。（圖／資料照）

記者陳家祥／台北報導

無樁共享單車oBike營運商去年6月退出台灣市場，讓台北市內數千輛oBike一夕化成廢鐵。目前北市移置保管6926輛oBike，台北市交通局11日正式執行拆解拍賣工作，預計一輛車拆成廢鐵後已70元售出，估計約可48萬餘元。但累計至今1857萬8650元移置保管費，拍賣後的收入，剩餘1800多萬欠費恐成呆帳。

oBike在2年前大舉進軍台北市，打著比Youbike更高的自由性，連台北市長柯文哲也看好能擊敗Youbike；沒想到，卻常發生路上隨處停放，其台灣總部更在去年6月宣布停止營運正式退場，上千輛腳踏車變成街頭垃圾。

針對oBike停放大街小巷造成民眾困擾，交通局5月起結合交通警察大隊、環保局等，展開全面移置清除作業。截至目前共累積6926輛oBike，分別放置於市府保管場，經公告期滿，業者未繳清欠款及領車，交通局決議把oBike拆成廢鐵秤斤賣。

交通局長陳學台表示，為避免oBike車輛流回市面，導致民眾誤以為還在營業，因此透過標案方式找來民間業者把車輛完全破壞，秤斤當廢鐵賣，預計7月底前會全面移出保管場。停管處表示，保管場停放6929輛oBike，累計欠款達1857萬元，預計一台車當廢鐵可賣70元，總售價約50萬元，這筆錢將償還欠款，剩餘1800萬元將移送強制執行追討。