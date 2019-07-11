　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文出訪前美國賣Ｍ1A2戰車　彰顯軍售常態化、安全夥伴關係

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼總統蔡英文回應美國對台軍售案。（圖／蔡英文臉書）

▲總統蔡英文回應美國對台軍售案。（圖／蔡英文臉書）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文11日將啟程「自由民主永續之旅」，訪問加勒比海友邦，期間往返過境美國紐約、丹佛2座城市；而在出訪前夕，美國五角大廈國防安全合作局（DSCA）宣布，美國國務院批准向台灣出售M1A2T艾布蘭主力戰車（M1A2T Abrams Tanks），這也意味本次出訪，將凸顯台美在軍售常態化與強化不對稱戰力的意義。

2020年總統選戰在即，蔡英文力拼連任，本次將造訪海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森與聖露西亞4友邦；而期間過境美國，則被外界認為，這將檢視過去這段期間，在台美關係上的工作進展。

而在蔡英文出訪前夕，美國政府於美東時間7月8日就素有「地表最強戰車」稱號的「M1A2戰車」等4項共約27億餘美元對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。

其中項目包含：108輛價值逾20億美元、通用動力公司（General Dynamics）生產的M1A2艾布蘭主力戰車（M1A2 Abrams），以及409枚標槍公司與洛克希德馬丁公司（Raytheon Co and Lockheed Martin Corp）所製造的標槍飛彈，價值約1.29億美元。

除此之外，也包括價值約2.99億美元的1240枚拖式（Tow）反坦克飛彈，以及250枚可攜式刺針防空飛彈（Stinger），價值約2.23億美元。

因此，本次出訪蔡英文過境美國，除了在台美關係上，美方禮遇勢必會被放大檢視之外，在台美國防合作上，本次是蔡英文上任以來，川普政府第四次宣布對台軍售，因此不排除也會凸顯「軍售常態化」，以彰顯安全夥伴關係。

ET快訊
國中被班導踹頭！他20年後當街賞巴掌「記得我嗎」　母聽判決痛
準度爆表！靠「生日數字」算出你專情or超花心　6號狂愛肉體出
借錢不成勒死她！29歲女被棄屍摩鐵...男友領光存款　嚇前妻
中職／味全龍選定澄清湖主場　高雄市表達歡迎

關鍵字：蔡英文,民進黨,2020總統,2020總統大選,蔡英文訪三聖

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃光芹解密韓國瑜李佳芬「18張保單保價金2千萬以上」：是富人

從新聞管制逐步解禁　蔡英文再突破：首次在美國境內舉辦記者茶敘

蔡英文出訪前美國賣Ｍ1A2戰車　彰顯軍售常態化、安全夥伴關係

蔡英文第7度出訪11日出發！加勒比海友邦12天行程一次看

韓粉「包圍國民黨」取消！徐正文感謝「韓國瑜理解」：收回穿雲箭

王金平邀朱立倫合體直播　大玩「比手畫腳」前先「剪綵」超有梗

月租3萬剛入住左營！韓國瑜：若鄰居困擾我又要搬家了

快訊／蘇嘉全表態不續任立委　已親自向蔡英文報告

郭台銘汽球遭人剪斷飄走　後援會「氣pupu」報案

影／網傳韓粉15日包圍黨中央「先開早市再開夜市」　韓國瑜：很嚇人請理性

比真人還真！「超寫實人體雕塑」難辨真假 民眾驚：太逼真

高雄「浮誇Ｘ痛風系」手抓海鮮桶！ 豪邁鋪整桌！還能吃到超大麵包蟹

狠心飼主推牠下車綠燈亮就開走　米克斯緊盯車尾跟在後面跑

BY2私下Battle畫面曝光　其他學員才看5秒：已經贏了！

29歲腦癱選手舌頭穿線　「針.紙」放進嘴巴...出來是千紙鶴！

腦麻朋友吃力比出「加油手勢」 霸氣郭台銘秒哭...手帕猛擦淚

林逸欣《離開地球表面》神改編　「鋼琴古箏小提琴狂換」超強！！

彰化幸福企業！員工平均薪資67K 每月調薪還有「7台超跑」隨便開

「被天使吻過的嗓音」評審不給星！　小六女孩超耿直回應...她瞬間傻了XDD

寄居蟹將「詭笑嬰兒頭」當家　背著緩步入海...網：我們做了什麼

黃光芹解密韓國瑜李佳芬「18張保單保價金2千萬以上」：是富人

從新聞管制逐步解禁　蔡英文再突破：首次在美國境內舉辦記者茶敘

蔡英文出訪前美國賣Ｍ1A2戰車　彰顯軍售常態化、安全夥伴關係

蔡英文第7度出訪11日出發！加勒比海友邦12天行程一次看

韓粉「包圍國民黨」取消！徐正文感謝「韓國瑜理解」：收回穿雲箭

王金平邀朱立倫合體直播　大玩「比手畫腳」前先「剪綵」超有梗

月租3萬剛入住左營！韓國瑜：若鄰居困擾我又要搬家了

快訊／蘇嘉全表態不續任立委　已親自向蔡英文報告

郭台銘汽球遭人剪斷飄走　後援會「氣pupu」報案

影／網傳韓粉15日包圍黨中央「先開早市再開夜市」　韓國瑜：很嚇人請理性

粉絲跟蹤偷拍TFBOYS王源　導演王小帥「說了真心話」後援會全走了

女兒單眼皮...詹惟中要她去整形「贏在終點」：不舒服就調整

黃光芹解密韓國瑜李佳芬「18張保單保價金2千萬以上」：是富人

從新聞管制逐步解禁　蔡英文再突破：首次在美國境內舉辦記者茶敘

蔡英文出訪前美國賣Ｍ1A2戰車　彰顯軍售常態化、安全夥伴關係

左上腹痛一週後「飄移到下腹」　竟不是腸胃道出問題！

朴有天「罰款台幣4萬」恢復自由身　爆求復出「遭MBC電視台封殺」

世大運／唐嘉鴻奪金大嘆揚眉吐氣　世錦賽回歸全能登場

蔡英文第7度出訪11日出發！加勒比海友邦12天行程一次看

電動機車消費者意見調查(限18歲以上)

根據經濟部工業局「電動機車產業網」資料顯示，過去五年消費者購買電動機車數量每年都呈現倍數成長，顯示一般民眾對於電動機車的接受度已大幅提高。那麼消費者對於電動機車的看法如何？《ETtoday 新聞..

加油沒熄火！18歲女失手油門一催　直直撞「黑白馬」...網笑：報警處理

政治熱門新聞

周偉航：「非韓不投」準備擊潰韓..

詭傳與韓國瑜接吻照　女韓粉嗆朱..

中天播「小韓粉邊罵邊哭」再遭罰..

LAMIGO未談妥　郭台銘怒罵..

洗車場韓粉老闆　擅拆客信件挨轟

Lamigo賣5.88億差臨門..

被嗆「不會下蛋老母雞」　黃光芹..

郭台銘喊選情告急：民進黨惡意灌..

韓租屋處曝光！他回「僅休息睡覺..

嗆去死！女韓粉道歉：被設計羞辱

民調輸韓國瑜9%　郭台銘；我絕..

剛入住左營！韓國瑜：若鄰居困擾..

Lamigo交易破局　郭台銘：..

才鋪好一個月　高雄仕豐路「出現..

更多熱門

相關新聞

蔡英文突破：首在美境內舉辦記者茶敘

總統蔡英文11日將啟程「自由民主永續之旅」，訪問加勒比海友邦，不同於以往的是，本次去返程過境美國紐約、丹佛，且各停留2日。同時，她也首次在丹佛、美國境內舉行隨行記者茶敘，都是突破她任內過境美國時的慣例。

蔡英文出訪加勒比海友邦12天行程一次看

王金平邀朱立倫合體直播　玩遊戲前先「剪綵」超有梗

國民黨高層已預見的「初選災難」

獲徵召拚連任　蔡適應：全力以赴

讀者迴響

發燒話題

世大運 花木蘭 吳宗憲 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

情侶同天生！見爸媽才發現是「雙胞胎姊弟」男友悲痛自殺

高中妹加油站打工：你老婆呢？一周後接駕駛電話傻住

高一兒女友懷孕　他4天當阿公

楊冪洋裝被扯掉「豪球瞬間彈出」！走光舊照瘋傳

客才裝冷氣就罵不冷　家電商一看超傻眼

男友被鎖門外！她遭好友性侵哭：不要

蛋殼黏整片小米！養雞人曝：不是蟲卵

警開6槍擊斃通緝犯不起訴　死者母哭訴

館長親口道歉吳宗憲！痛心認錯「我這種台灣賤畜」

快訊／嘉義警擊斃槍擊要犯

清純女星「劇組全是表哥表弟」！藝人男友噴綠光偷哭

登喜馬拉雅山隊滅團　8人最後身影…

在姑姑床上嘿咻14歲表妹　高壯軍人大戰12次

藍髮裸女闖家！他狂開39槍…12歲兒一招制服

情侶對鏡拍照　爸放大驚見潤滑油

更多

最夯影音

更多

比真人還真！「超寫實人體雕塑」難辨真假 民眾驚：太逼真

高雄「浮誇Ｘ痛風系」手抓海鮮桶！ 豪邁鋪整桌！還能吃到超大麵包蟹

狠心飼主推牠下車綠燈亮就開走　米克斯緊盯車尾跟在後面跑

BY2私下Battle畫面曝光　其他學員才看5秒：已經贏了！

29歲腦癱選手舌頭穿線　「針.紙」放進嘴巴...出來是千紙鶴！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面