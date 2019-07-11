蔡英文出訪前美國賣Ｍ1A2戰車　彰顯軍售常態化、安全夥伴關係

▲總統蔡英文回應美國對台軍售案。（圖／蔡英文臉書）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文11日將啟程「自由民主永續之旅」，訪問加勒比海友邦，期間往返過境美國紐約、丹佛2座城市；而在出訪前夕，美國五角大廈國防安全合作局（DSCA）宣布，美國國務院批准向台灣出售M1A2T艾布蘭主力戰車（M1A2T Abrams Tanks），這也意味本次出訪，將凸顯台美在軍售常態化與強化不對稱戰力的意義。

2020年總統選戰在即，蔡英文力拼連任，本次將造訪海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森與聖露西亞4友邦；而期間過境美國，則被外界認為，這將檢視過去這段期間，在台美關係上的工作進展。

而在蔡英文出訪前夕，美國政府於美東時間7月8日就素有「地表最強戰車」稱號的「M1A2戰車」等4項共約27億餘美元對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。

其中項目包含：108輛價值逾20億美元、通用動力公司（General Dynamics）生產的M1A2艾布蘭主力戰車（M1A2 Abrams），以及409枚標槍公司與洛克希德馬丁公司（Raytheon Co and Lockheed Martin Corp）所製造的標槍飛彈，價值約1.29億美元。

除此之外，也包括價值約2.99億美元的1240枚拖式（Tow）反坦克飛彈，以及250枚可攜式刺針防空飛彈（Stinger），價值約2.23億美元。

因此，本次出訪蔡英文過境美國，除了在台美關係上，美方禮遇勢必會被放大檢視之外，在台美國防合作上，本次是蔡英文上任以來，川普政府第四次宣布對台軍售，因此不排除也會凸顯「軍售常態化」，以彰顯安全夥伴關係。