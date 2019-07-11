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黃創夏：韓粉觸犯初選公約絕對罄竹難書　「根本廢紙一張」

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政治中心／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘始終未簽初選公約，引起部分人士不滿，甚至要求將他除名。資深媒體人黃創夏10日晚間在臉書PO文表示，「原來這個周鍚瑋搞的《初選公約》根本是廢紙一張！簽名也不必遵守，不簽名又何妨！」

▲▼國民黨初選公約。（圖／記者徐政璿攝）

▲國民黨初選公約文件。（圖／記者徐政璿攝）

黃創夏貼出一張「中國國民黨第15任總統副總統選舉　總統候選人提名參加初選同志公約」的照片，文件上一共有7項規定，他在文章開頭第一句就諷刺，「哈哈，原來這個周鍚瑋搞的《初選公約》根本是廢紙一張！簽名也不必遵守，不簽名又何妨！特別是『第四條』，韓國瑜的韓粉們，觸犯的絕對『罄竹難書』！」

黃創夏接連點出初選公約第二條與旺中集團有關，第五條「絕不從事宣傳、引導選民，妨礙民調真實性回答及任何試圖影響民調公正性之行為」，則連周鍚瑋自己都沒有遵守，「周鍚瑋在民調初期就直播暗示他宣稱的『民調趨勢』帶風向，這個《公約》自己都不遵從了！越看越詭異，令人好奇，周鍚瑋意欲何為？對了，提醒一下，韓國瑜宣稱他的第一次投票，是投給黨外，他自己的説法是『周書府先生，我投不下去啊』，周書府可是周鍚瑋的爸爸啊。」

▲▼韓國瑜14項施政亮點報告。（圖／記者賴君欣攝）

▼▲郭台銘質疑韓國瑜不是親自簽署初選公約，國民黨表示是參選人簽字，代理人繳回。（圖／記者賴君欣、黃國霖攝）

▲▼郭台銘宜蘭行程。（圖／記者黃國霖攝）

而網友們看完，也紛紛在PO文底下留言替郭台銘抱不平，「郭董委屈了」、「這種公約，簽不簽好像也沒差，反正也沒人遵守」。

其實關於未簽署初選公約一事，郭台銘本月8日受訪時曾回應，他做生意的習慣至少要看10分鐘才會簽約，向黨中央提出可否請代理人去黨部代簽，卻被拒絕，但高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫都是由代理人代簽，讓他很不服氣，「你們認為國民黨是在幫我嗎？」國民黨應該出來領導團結、領導勝利，他們卻都不作為。

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關鍵字：國民黨,總統初選,黃創夏,郭台銘,韓國瑜

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