黨章修改看報紙才知！郭台銘曝「跟黨中央不好」　驚世假設下一任黨主席

記者莊智勝／桃園報導

國民黨總統參選人郭台銘11日上午9時前往中壢「國旗屋米干店」參訪，稍早接受媒體聯訪時，談及未來國民加薪、國民黨黨章修改、以及韓粉議題，坦言國民黨討論黨章修正、研擬刪除「總統兼任黨主席」條款，「我還是從報紙上看到的，我跟國民黨中央的關係已經不太好，大家都說我是權貴、是權貴密室派出來的候選人、是中央派來卡韓的，我有很多冤屈」，還脫口做出驚人假設，「假如韓當選總統、蔡旺旺當上國民黨主席，大家有沒有想過這一天？」

▲郭台銘11日上午在國旗屋接受媒體聯訪。（圖／記者葉南州攝，下同）

郭台銘接受聯訪時，率先拋出加薪政見，直言「給大家加薪」的大方向是正確的，但這其中卻隱含3大問題，包括「財源哪裡來」、「加薪方式不應齊頭式平等」、以及「不要薪水加了以後，將來退休又把它砍掉！」

接著郭台銘話鋒一轉，談及國民黨討論黨章修正一事，坦言「我跟國民黨中央關係已經不太好，我講一句話，大家就砲打中央，說我權貴，說我是中央派出來卡韓的人，我有很多冤屈！」郭台銘認為，黨章是否要修，這問題要問中常委，「像昨天我問中常委姚江臨，他回我，有修改黨章讓我拿回榮譽證書；我說你中常委做得太久了，這選舉是不是公平？有沒有經過黨意？」

「國民黨當初發不出薪水，是誰借他們錢？」郭台銘說，自己是國民黨的隱藏黨員，當時整個國民黨陷入財務危機，大家都怕蔡政府打壓，因此不敢借錢，「鄉林集團董事長、商會總理事長賴正鎰有借嗎？當初是我借的錢，這是事實！中常委應該要考慮世代交替，讓國民黨年輕化，贏得這次選舉，他們（中常委）無所作為，只會保護自己個人利益！」

談及稍早與現場韓粉聊天時，郭台銘也說，有好幾位韓粉認為他不夠接地氣，「但他們都同意，拚經濟我最在行！」郭台銘表示，他比高雄市長韓國瑜還要大7歲，求學階段跟韓國瑜哥哥還是同班同學，「韓國瑜在高雄做好做滿、做出政績，他要什麼，我給什麼，這樣可以三贏，大家都認同，但腦筋就是轉不過來；如果這次選戰不能打敗蔡英文，造成國民黨內分裂，是大家都不願看到的事情。」

「這是我有聽說，不敢證實的喔！是個假設型議題！」郭台銘在台上語出驚人點名《中天電視台》，直言「如果韓市長當上總統、蔡旺旺（蔡衍明）當上國民黨主席，各位有沒有想過這一天？別認為不可能存在，蔡衍明做黨主席，我們這面國旗還能掛多久？旺旺為什麼24小時挺韓？目的何在？是為了台灣好嗎？我可以告訴韓市長，離《中天》遠一點，他今天想做台灣的總統，這樣的媒體操作，已經到了不正常的地步！」

▲郭台銘11日走訪桃園，熱情的支持者爭相握手。