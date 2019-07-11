黃光芹解密韓國瑜李佳芬「18張保單保價金2千萬以上」：是富人

▲高雄市長韓國瑜與妻子李佳芬。（資料照／記者黃克翔攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜被爆出有18張保單後，他的妻子李佳芬近期在接受媒體專訪時也秀出保單表示，當時她看到新聞時還在想說有這麼巨額嗎？根據資深媒體人黃光芹找了專家解讀後發現，粗估韓國瑜、李佳芬18張保單，保價金加解約金，至少在2000萬元以上，「是富人，不是庶民」。

黃光芹10日晚間在以「解密18張保單，保價金至少在2000萬元以上！」為題在臉書發文指出，李佳芬拿著保單接受專訪，雙方一搭一唱，並未告知民眾真相，在她找了專家解讀後發現，韓國瑜夫婦從2015年、韓在任北農總經理時，就不該稱自己是庶民，4張、6年期的保費，就有230多萬元，怎麼會是庶民？

黃光芹指出，2015一年4張保單，就繳了230多萬元保費，其中1個月，就砸了200萬元？6年、4張，就要負擔1400萬元。「我們小老百姓不吃不喝，一年也拿不出200多萬元來繳保費。以一般保費佔收入10分之1的比例計算，兩夫妻早在4年前，就有2000萬元的財力。」

▲黃光芹解密韓國瑜夫婦保單 。（圖／翻攝黃光芹臉書）

黃光芹說，韓國瑜夫婦2019、2020年保費，也有470萬元，粗估18張保單，保價金加解約金，至少在2000萬元以上。「是富人，不是庶民。」在臉書發文的文末，她還丢出一個問題：請問李佳芬，你們有「境外保單」嗎？

另外，也有網友在韓國瑜夫婦的保單成為熱議焦點後，找了保險經紀了解保單內容，熟悉保險的網友指出，6年期或美元2年期保單都是繳完錢後，只要不解約就可以終身拿利息，而且利息免繳稅，舉例來說2年期8.5萬美金，繳完後利息逐年增加，到第5、6年開始，ㄧ年最多可拿回18萬台幣利息（以美元利息3.7%估算）。