插旗南台灣！小7「美妝複合店」一口氣開2家　消費滿499元限時送好禮

▲7-ELEVEN X K•Seren美妝複合店插旗南台灣。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

超商複合店大戰持續延燒！繼開出兩家品牌聯名店，小7再宣布於南台灣再開出兩家「K•Seren」美妝複合店，主打便利優勢及差異化商品，讓消費者24小時都能買到美妝品。而全家便利商店則是持續拓展洗衣複合店。

看好國內美麗經濟持續成長，小7結合集團旗下美妝品牌「K•Seren」，一口氣於台南及高雄再推出2間美妝複合店，並加入日本最強眼妝霸主「花漾美姬KISSME」品牌，以及「防曬專區」及「專科專櫃」，讓消費者一站式購足。為歡慶開幕，於K•Seren內消費滿499元起，即贈送限量優惠好禮。

小7指出，在「K•Seren」美妝複合店購買美妝保養族群，開始跨足高中、大學等女性，其中彩妝結構業績占比更高達2成，顯示其經營模式貼近消費者需求，不僅增加年輕女性客群，更帶動相關業績成長。目前美妝複合店是推出時間最久、商品結構最豐富的複合店型，店數已達5間。

至於全家則瞄準小家庭租屋族對自助洗衣的需求日增，繼今年初於三重開出首家「自助洗衣複合店」後，於6月底在林口新都店開出第二家洗衣複合店，並預計8月將在林口世大運選手村附近開出第三家洗衣複合店。