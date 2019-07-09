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限量5000組！超商冰美式「買20送21」　還能跨店取、轉送朋友

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▲▼超商ＡＰＰ服務 。（圖／業者提供）

▲只要使用Line或簡訊，就能將雲端咖啡送給朋友。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

繼全家跟萊爾富推出咖啡預售寄杯服務後，OK超商也自即日起宣布啟動「OKmall雲端商城」，其中「雲端咖啡」功能也正式上線，並自即日起至7/10，祭出買冰美式20杯送21杯優惠，折扣達49折，限量5000組。

OKAPP自2017年底上線，至今已超過百萬會員，並為滿足消費者更多需求啟動「雲端商城」，其中「雲端咖啡」預售寄杯服務，強調「隨時買、隨處取、揪團GO、愛分享」四大亮點，讓消費者在APP上團購享優惠，若喝不完還能寄在雲端帳戶中，甚至能轉送給親朋好友。

至於小7的OPENPOINT APP雖然沒有推出咖啡預售寄杯服務，但為拉攏更多會員，則是推出全新「多元支付累點」服務。除了對既有會員新增報手機號碼或出示會員條碼，即可快速累點服務外，還對還不是會員的一般顧客，祭出累點票卡方案。

▲▼超商ＡＰＰ服務 。（圖／業者提供）

小7指出，為吸引一般顧客加入會員，新增使用一卡通、悠遊卡、LINE PAY、街口、信用卡、7-ELEVEN禮券或現金等，共9款支付工具，到門市消費即可獲得OPENPOINT累點票卡，享有消費2元累積1點，無須現場下載OPENPOINT APP綁定會員，事後加入也能享有會員好康。

另外，為歡慶OPENPOINT全新「多元支付累點」服務上線，小7更針對新舊會員推出「OPENPOINT會員好集了，點數好禮大方送」3大好康活動。其中，不論OPENPOINT的新舊會員，於門市單筆消費100元以上，即可獲得APP遊樂場刮刮樂乙張，每張刮刮樂通通有獎。

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關鍵字：超商,便利商店,咖啡,OK超商

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