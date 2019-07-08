免費跟「粉紅兔兔、P助」狂拍照！小7「卡娜赫拉的小動物」聯名店全球獨創

▲走進童話世界與粉紅兔兔一起用餐。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

繼今年3月推出3間品牌聯名店後，小7再攜手日本超人氣「卡娜赫拉的小動物」與美國洋芋片大廠「Lay’s樂事」，跨海打造全球獨創品牌聯名店。其中，「卡娜赫拉的小動物」品牌聯名店打造夢幻般的童話世界，尤其座位區還設有粉紅兔兔、P助造型公仔，預計將成為網美打卡拍照聖地。

小7今年以品牌聯名店為發展重點，並依品牌調性選擇合適的商圈導入，且以40坪以上的大店格為主，目前除了與「可口可樂」、「海尼根」及「瑪莎拉蒂」合作外，再新增「卡娜赫拉的小動物」與「Lay’s樂事」，品牌聯名店已達5家。

而最新開幕的「卡娜赫拉的小動物」與「Lay’s樂事」兩間品牌聯名店，則選在台北市上班族及觀光人潮眾多的南京商圈及西門町商圈，雙方籌備一年以上、耗資上百萬元打造，期望帶給消費者有別於一般門市的全新型態購物體驗。

其中，「卡娜赫拉的小動物」品牌聯名店以與好友快樂野餐為空間設計概念，除了座位區設有P助與粉紅兔兔的造型公仔外，該店還有獨家的CITY CAFE聯名杯，共有「紙飛機」、「降落傘」、「好朋友」3款，只要點熱飲即可免費擁有。

而「Lay’s樂事」品牌聯名店則呈現休閒美式運動風格，並將店內貨架打造成「美式餐車」，同時設置百事可樂汽水機、雙層熱狗機、海尼根生啤機，以及導入獨家口味的洋芋片。至於用餐區還以彈珠檯、手足球桌等立體遊戲機設計，增加視覺娛樂體驗。

小7指出，品牌聯名店以3E(體驗性Experience、娛樂性Entertainment、教育性Education)為出發點，且每半年會不定期更換聯名店內的商品、布置，而後續也還會推出更多不同類型聯名店。

另外，全家看好韓食商機，繼引進韓國炸雞連鎖店bb.q CHICKEN後，再與有魚板界精品之稱的「三進愛陌客」(SAMJIN AMOOK)合作，於限定的7間門市率先開賣7款魚板商品，包含明洞魚板、包心年糕魚板、青陽辣椒魚板等，皆是韓國經典國民小吃。

全家指出，「魚板OPPA」系列商品不論魚板、湯頭皆從韓國進口，每串均一價29元，售價比韓國當地價格還便宜，並自即日起至7/30還推出全品項3入79元優惠。目前7家門市試賣不到一周，已帶動關東煮業績翻倍成長，而接下來則看消費者反應，陸續導入其他門市。