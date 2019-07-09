蓬鬆感爆表！「黃金組合大亨堡」限定這些小7才有　網激推：超懷念

▲部分小7超商還有販售蒸的大亨堡麵包。（圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

陪伴不少人長大的小7，有些膾炙人口的明星商品，其實已經默默熱賣超過10年以上，不僅在當時引爆話題風潮，甚至直到現在也還是非常受歡迎。日前還有網友分享， 大亨堡麵包以前是用蒸的超好吃，引起熱議。不過，其實現在小7還有些門市販售蒸的大亨堡麵包，但僅限部分商圈才有。

小7大亨堡於1989年推出，是許多人從小吃到大的美食，而業者去年還引進「可頌大亨堡」新吃法，使用主打24層酥脆口感的可頌堡體，再搭配熱狗食用，堪稱隱藏版美食，吸引不少網友嘗鮮。據小7統計，大亨堡去年熱銷超過3300萬個。

然而，有許多年輕網友其實不知道以前的大亨堡麵包用蒸的，像是日前就有網友在PTT上分享，「下班了要去繳帳單就跟公司小妹一起去711，剛好遇到另一位同事在買大亨堡；打了招呼後我跟小妹說：以前大亨堡麵包是蒸的喔，在熱狗下面有個小抽屜蒸箱，以前覺得拉開超恐怖因為怕被燙到。」

而小妹聽完則用了一個發現新大陸的眼神說，「那這樣就不用再微波了耶！好方便！」原PO接著說，「結果讓我震驚的是...那位同事79年次居然也不知道有蒸箱！還一直說我是上一輩的人，老妹我76年次，記得蒸箱好像是在我小學時候，高中好像就沒再看過了？」

這則PO文也引起不少網友熱議，不少人淚推歷史回憶，「我83，也懷念以前用蒸ㄉQQ」、「以前用蒸的大亨麵包多鬆軟」、「以前有蒸的，我還會專門買他的麵包來吃」、「我80的，蒸的比較好吃」、「蒸的口感比較濕潤耶」、「用蒸的比較好吃」、「喜歡用蒸的，麵包很好吃」。

小7表示，有部分門市還是有販售蒸的大亨堡麵包，像是位於西門町商圈的「Lay’s樂事」品牌聯名店，因鄰近電影商圈且熱狗銷售好，所以將熱狗堡放入蒸箱加熱，堡體吃起來會更蓬鬆好吃，另外像是醫院及學校等商圈其實也有販售。

超商除了販售人氣經典商品外，也陸續引進話題美食，吸引消費者關注，像是全家則看好韓食商機，繼引進韓國炸雞連鎖店bb.q CHICKEN後，再與有魚板界精品之稱的「三進愛陌客」(SAMJIN AMOOK)合作，於限定的7間門市率先開賣7款魚板商品，包含明洞魚板、包心年糕魚板、青陽辣椒魚板等，皆是韓國經典國民小吃。

全家指出，「魚板OPPA」系列商品不論魚板、湯頭皆從韓國進口，每串均一價29元，售價比韓國當地價格還便宜，並自即日起至7/30還推出全品項3入79元優惠。目前7家門市試賣不到一周，已帶動關東煮業績翻倍成長，而接下來則看消費者反應，陸續導入其他門市。