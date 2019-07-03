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2件最低只要0元！小7「飲料抽抽樂」又來了　玩具總動員隱藏版人物必買

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▲▼ 超商新品 。（圖／業者提供）

▲小7再度推出「飲料抽抽樂」。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

迎接暑假來臨，進而帶動飲料跟冰品銷售。對此，小7於今天（3日）至8月13日止，推出年度最大盛事「飲料抽抽樂」，而且首度串聯APP推出「行動抽抽樂」，讓消費者能在手機上先抽獎，每人每天可抽2次，等於凡購買18元以上飲料任2件，即可參加共3次抽獎，最低折扣只要0元。

小7每年都會推出「飲料抽抽樂」活動，像去年還吸引超過6千萬人次參與。因此，今年搭上旺季需求，首度結合APP推出「行動抽抽樂」，而且除18元以上指定飲料外，還新加入CITY CAFE珍珠系列、現萃茶、指定冷藏甜點等商品，共計超過300款品項都可參加這次活動，2件最低只要0元。

▲▼ 超商新品 。（圖／業者提供）

小7表示，今年結合APP正式上線前，已於6月初進行中杯美式及波蜜飲料系列抽抽樂，平均每日吸引近5萬人參與活動。而這次推出「行動抽抽樂」則讓消費者能在手機APP上先抽獎，再到門市購買飲料於結帳前還可再玩一次飲料抽抽樂，等於總有3次抽獎機會，折扣將擇低者折價。

另外，為歡慶「玩具總動員蜂蜜濃奶茶」上市2周已熱賣超過60萬組，小7於7月8日再加碼推出隱藏版人物「叉奇」版本，且購買任2件還能參加「飲料抽抽樂」活動，預計再引起一波搶購熱潮。同時，該活動還可加價89元送「卡娜赫拉小機車模型」，總共4款，限量16萬個。

至於全家便利商店則攜手鮮乳坊，推出新品「純鮮乳玻尿酸PLUS優格飲」，其以獨家規格導入，原價59元，並自7/3起至8/13期間，可享嚐鮮價單杯45元、兩杯79元優惠。

▲▼ 超商新品 。（圖／業者提供）

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關鍵字：超商,便利商店,7-11,小7,飲料抽抽樂,玩具總動員

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