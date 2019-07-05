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超商「鐵觀音霜淇淋」強勢回歸！全家限定中部販售　網衝：坐高鐵去吃了

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▲▼全家冰品 。（圖／業者提供）

▲網友最愛「鐵觀音霜淇淋」再度強勢回歸。（圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

酷熱的夏天最適合吃冰了！對此，各家超商紛紛推出冰品搶市，其中全家便利商店還首次嘗試把經典熱銷的霜淇淋採區域限定方式販售，像是最受到網友喜愛的「鐵觀音霜淇淋」，則限定中部地區的門市才有賣。而該消息曝光後，甚至還有網友直呼要坐高鐵去吃。

全家的Fami霜淇淋持續推出豐富口味，其中茶味霜淇淋一直是消費者非常喜愛的口味，像前年推出以台灣本土茶葉作為基底的鐵觀音霜淇淋，更被網友票選為最喜愛、最期待再度回歸的霜淇淋口味，甚至曾創下兩周43萬支霜淇淋全數售完紀錄。而今年再度期間限定販售，但限定中部地區。

除了鐵觀音霜淇淋再度強勢回歸外，同樣也很暢銷的芒果口味霜淇淋，也再度快閃重現，其選用愛文芒果原汁和印度芒果泥，採6：4比例製成，酸酸甜甜超適合夏天品嚐，販售地區為全台。而兩款霜淇淋售價皆為39元。

▲▼全家冰品 。（圖／業者提供）

全家表示，這次首次嘗試以經典熱銷區域限定方式，並從過往夏季熱銷的芒果、熱帶水果、蜂蜜檸檬、鐵觀音四種口味進行區域店舖內部票選，最後由消費者票選最愛的兩支口味進行販售。同時，木瓜牛奶酷繽沙也同步販售，售價65元。

另外，小7則自即日起至8月13日止，推出年度最大盛事「飲料抽抽樂」，且首度串聯APP推出「行動抽抽樂」，讓消費者能在手機上先抽獎，每人每天可抽2次，等於凡購買18元以上飲料任2件，即可參加共3次抽獎，最低折扣只要0元。

▲▼ 超商新品 。（圖／業者提供）

小7每年都會推出「飲料抽抽樂」活動，像去年還吸引超過6千萬人次參與。因此，今年搭上旺季需求，首度結合APP推出「行動抽抽樂」，而且除18元以上指定飲料外，還新加入CITY CAFE珍珠系列、現萃茶、指定冷藏甜點等商品，共計超過300款品項都可參加這次活動，2件最低只要0元。

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關鍵字：超商,便利商店,全家,霜淇淋,鐵觀音霜淇淋,芒果霜淇淋

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