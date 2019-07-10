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禾聯家電85折再送DC扇　伊萊克斯品牌日優惠更勝雙11

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蝦皮購物推出禾聯品牌獨家涼夏賞85折起（圖／業者提供）

▲夏季高溫難耐，蝦皮購物發現家電買氣年漲近5成，為搶全台消暑商機，即日起推出禾聯品牌人氣涼夏家電優惠。（圖／蝦皮購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

因應消暑需求，蝦皮購物即日起推出禾聯品牌獨家涼夏賞85折起，祭獨家組合、領券享折扣等優惠，再配合政府節能補助政策，讓消費者省錢涼一「夏」；momo購物網即將推出「伊萊克斯超級品牌日」，主打優惠活動更勝歷年雙11。東森購物網則是於指定超商取貨付款，可以便宜價格加購雪糕抗酷暑。

搶攻涼夏需求，蝦皮購物攜手禾聯碩即日起至7/20推出「獨家涼夏賞85折起」，精選人氣涼夏家電商品，推出獨家優惠組合如「涼夏開學組」含14吋DC扇搭配不鏽鋼保溫瓶，破盤優惠43折；活動除了可使用聊聊功能領取85折優惠券，選購指定款變頻空調，包含HI-GF28H～HI-GF50H、HI-G28H～HI-G50H系列，還送14吋DC風扇，此外，搭配政府節能補助政策最高省3,000元、節能指定品再享退稅。

momo購物網「伊萊克斯超級品牌日」（圖／業者提供）

▲momo購物網與伊萊克斯打造超級品牌日，預估單日可望達到品牌一個月的業績。（圖／momo購物網提供）

momo購物網觀察，精品家電指標品牌2019年上半年年增近1倍，顯見消費者對於家電精品化需求超乎想像。因此將於7/11推出「伊萊克斯超級品牌日」，主打優惠活動更勝歷年雙11，祭出全館商品32折起、7/10至活動頁面搶先領神券最高折8千、滿額累贈豪華商品等好康，包含消費滿8,888元贈蒸氣電熨斗；滿16,888元贈手持式吸塵器；滿24,888元贈雙人牌鍋具組，單筆訂單最高可將3門檻滿額好禮全數帶回，另加碼於活動當日消費即獲熱銷商品下單抽獎資格。

東森購物網祭出抗暑大作戰，單筆訂單不限消費金額，選擇萊爾富超商取貨付款，並無取消/退貨者，7/31 AM 10:00以前至活動頁面完成登記，即可以20元加價購杜老爺x午后時光雪糕一支。另外，至8/2 AM 10:00以前，活動期間於全館消費不限金額，完成登記可抽dyson清淨涼風扇。

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關鍵字：網購,涼夏,抗暑,蝦皮購物,禾聯,momo,伊萊克斯,東森購物

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