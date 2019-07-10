氣溫飆升！刨冰機單月銷破百台　隨身電風扇狂賣近5萬支

▲天氣熱，許多人大口吃冰的同時，也會考量到衛生食安問題，因此帶動刨冰機小家電銷售往上升。圖／friDay購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

艷陽高溫讓人熱得受不了，炎熱季節也催出消暑商機，隨著氣溫升高，網購業者發現冰品、冰飲以及涼感等業績跟著往上飆，光是單單6月份，刨冰機可以賣破百台、隨身電風扇狂銷近5萬支，買氣反應出民眾的涼「夏」需求。現在還有電商推出於指定超商取貨登記送限量霜淇淋或是便宜加購雪糕，購物兼抗暑。

friDay購物觀察站內6月份數據發現，「冰品」、「飲料」、「冰棒」等關鍵字搜尋較上個月超過30倍，冰品整體銷售也成長5倍之多；「刨冰機」、「果汁機」及「氣泡水機」關鍵字搜尋則較上個月超過近百倍，更帶動整體銷量成長近5成，其中刨冰機熱銷破百台，氣泡水機銷量成長幅度則是最高，較去年同期成長近6成。

friDay購物也發現，不少消費者為了增加氣泡水的口感及風味，會一起選購其他水果類生鮮食品，例如芒果、冷凍莓果很受歡迎。另外像是佳興檸檬汁及百香果冰角，在6月份穩坐同品類商品中的冠亞軍位置，整體銷量較前一個月成長5倍，看好在高溫的7、8月將再創新高紀錄。

▲酷暑難耐，可以帶著走、隨時涼一下的隨身電風扇，成為夏日最受歡迎的涼感小物。（圖／蝦皮購物提供）

夏季高溫持續打破紀錄，蝦皮購物今年站上「涼感」、「消暑小物」提前於3月開始熱銷，前5大熱銷類別為節能電扇及冷氣、涼感衣物、防曬冰絲袖套、涼感寢具及隨身消暑小物。其中，節能電扇、冷氣等家電買氣年漲近5成，又以DC直流扇因節電、安全等功能深受喜愛；全台超過千萬名的機車族也帶動6月「防曬袖套」、「防曬裙」、「抗UV涼感衣」等相關搜尋飆升16倍。隨身消暑小物如近年火紅的「隨身電風扇」也因攜帶方便，加上暑假開跑、戶外出遊機會提高，僅6月單月即狂銷近5萬支。

東森購物網則是祭出抗暑大作戰，單筆訂單不限消費金額，選擇萊爾富超商取貨付款，並無取消/退貨者，7/31 AM 10:00以前至活動頁面完成登記，即可以20元加價購杜老爺x午后時光雪糕一支。另外，至8/2 AM 10:00以前，活動期間於全館消費不限金額，完成登記可抽dyson清淨涼風扇。

創業家兄弟歡慶累積總交易額破200億元，旗下生活市集、好吃市集推出好康大放送，其中，凡於平台下單消費並使用「全家店取服務」取貨成功，即可至指定頁面登記獲得全家霜淇淋一份，但兩平台不可跨站登記，且為每日限額登記，總共限量合計5,000份，登記完為止，活動時間為7/1～7/21。