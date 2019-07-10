18歲妹被肉搜霸凌…805字淚喊：我挺得住！健身教練男友嗆韓粉「跟猩猩一樣」

▲心疼女友被霸凌，男友說話了！（圖／翻攝當事人臉書）

網搜小組／綜合報導

高雄鹽埕區一家甜點店「罷韓」惹出風波，將原價70元的香蕉煎餅，推出「發大財特價」一份1000元，該活動讓一名楊姓女韓粉大暴走，當眾怒嗆18歲女學生，「我說韓國瑜好，請問妳他哪裡不好？」事後該名女學生被不理性的網友肉搜辱罵，她也氣得寫下805字反擊，而男友也用行動支持，諷刺韓粉「每個都跟猩猩一樣！」

時間回到本月6日，楊姓女韓粉想要買香蕉煎餅，發現業者提倡罷免市長韓國瑜，本來掉頭就走，但不久後一臉氣憤折回來，對著正妹女學生爆粗口，「我說韓國瑜好，請問妳，他哪裡不好？」女學生覺得一頭霧水，反問「那他具體是哪裡好？」

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▲楊女失控嗆學生！（圖／東森新聞）

楊女開始狂嗆「水溝都在清、下水道都在清，你們憑什麼罷免韓國瑜」、「你們這些小孩子哪裡懂，你們懂什麼，你們去看韓國瑜做什麼好不好」，脫序舉至讓現場媒體都看不下去，幫忙緩頰「人家的自由啦，大姐好了，走啦。」然而楊女準備離去前，又再大罵「你們憑什麼，把韓市長罷免，去死吧」，言行舉止讓所有人看傻眼。

雖然楊女隔天透過臉書發文道歉，「我是有罵去死吧但是我不是罵人的，只是覺得被店家羞辱了一下情緒沒有控制好，在這裡跟大家說聲對不起，不要再罵我了！」然而該風波未止，女學生反遭網友肉搜，私人IG甚至被韓粉灌爆罵翻，但她也不是省油的燈，昨（9）日在臉書寫下805字理性回擊：

▲正妹805字開砲！（圖／翻攝當事人臉書）



女學生被網路霸凌，看在家人眼裡滿是心疼，而她的健身教練男友也在臉書PO出相關新聞，友人幫忙打氣「辛苦妳女友了你們加油」，男友回應「真的很辛苦」。留言串下，友人也好奇詢問，「（韓粉）找到你那邊去哦？」男友則諷刺「不可能啦，近來參觀的會員都常常嚇到了，更別說韓粉，每個都跟猩猩一樣。」

▲男友表示，若楊女趕來健身房，「他要蹲我直接幫她掛300！」（圖／翻攝當事人臉書）