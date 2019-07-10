「滿腦子都是派系利益」　柯志恩批林佳龍：用人不避嫌

▲林佳龍。（資料照／記者莊喬迪攝）

政治中心／綜合報導

立法院國民黨團10日舉行記者會批評交通部長林佳龍把交通部當自己家，而立委柯志恩也在臉書砲轟林佳龍上任至今，腦袋裡想的盡是怎麼把舊市府人員一個個安插到交通部各個重要職位裡，更直言，蔡政府官員滿腦子都是派系利益，「交通部長該關心的不關心，不該關心的倒是挺用心」、「如此顢頇的政府真的應該要在明年用選票讓他下架」。

柯志恩10日除了舉行記者會批評林佳龍，同時也在臉書PO文，「交通部是你家嗎？」她說，蔡政府執政3年多來把執掌國家重大交通政策與管理事務的交通部長一職，交給「不具備交通專業背景」的林佳龍已讓人嗤之以鼻，沒想到林佳龍上任至今，想的不是如何大破大立整頓國家重大的交通事業，腦袋裡想的盡是怎麼把舊市府人員一個個安插到交通部各個重要職位裡，我們要問林佳龍，「難道交通部是你家嗎？」

柯志恩表示，如果林佳龍這麼關心舊部屬的失業問題，怎麼不好好幫這些相關交通事業人員解決勞權問題？她提到，華航、長榮罷工雖然已經落幕，但去年高鐵員工因育嬰留職停薪、升遷問題「變相罷工」，林佳龍有持續關心嗎？包括台鐵等相關問題，柯志恩認為，「交通部長該關心的不關心，不該關心的倒是挺用心」。

柯志恩也指出，現在蔡政府儼然成為民進黨派系分贓的酒池肉林，過去外界常譏蔡政府「滿朝盡是陳菊人馬」、現在交通部同樣盡是龍系人馬。她也說，林佳龍身為「正國會」的掌門人，難道不是想藉由安插龍團隊進來，掌握交通部龐大的行政資源，目的就是要讓正國會繼續發揮在民進黨內的影響力嗎？

最後，柯志恩直指林佳龍上任以來已安插七位前市府官員到交通部的重要職位，更批評蔡政府的用人原則。她直批，蔡政府官員滿腦子都是派系利益、政治分贓，分內的職責卻是全部忘光光，「如此顢頇的政府真的應該要在明年用選票讓他下架」。

▲柯志恩。（圖／翻攝自柯志恩臉書）