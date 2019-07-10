台南女婿固票　朱立倫：新北經驗幫大家賺觀光財支持他才安心

▲國民黨總統初選參選人朱立倫，在台南連趕六場活動，爭取台南鄉親的支持，強調選他最安心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨總統初選參選人朱立倫，7月10日前往台南，連趕六場活動，首先與台南市家長會聯合會、台南成功青年商會座談，緊接著與安平商圈業主邊吃台南小吃、邊聊文化觀光，也到觀音亭參拜及參加電台訪問。

朱立倫跟家長會代表分享，他是八德鄉下孩子，上國中、高中都要通勤騎腳踏車、搭火車到市區，所以他當時上任桃園縣長，他就主張要「在地就學」。朱立倫也提到，他跟教育界互動最密切，只要有校長訓練課程，他場場出席；派任絕不干涉只看能力操守，他把校長當作是市府的局長，所有孩子的問題，一定當面溝通。

下午朱立倫接受勝利之聲廣播電台、嘉南電台訪問，他強調政府拚經濟，蔡總統不能只將重點都放在大企業，例如5+2產業，應該要重視台灣百分之70幾民眾，在服務業、中小企業工作，單拚大企業的經濟人民無感。

朱立倫表示，「生活經濟」很重要，台南是台灣的府城，有最多歷史資產、文化、小吃。所以觀光是最好發展的資產。他提到過去新北市任期內，觀光客衝到全台灣第一名，高達4700萬觀光客，光是一個歡樂耶誕城就有650萬人次，平溪天燈從以往一年只有30萬人，成長為一年300多萬觀光客，「觀光是拚出來的」。

朱立倫提到，6年前日本首相安倍晉三喊出日本觀光客1千萬，當時台灣已經8百萬人次。但是現在日本已經3100萬，台灣除了前幾年國民黨執政到1069萬人，現在僅僅1100萬人次，「這幾年都沒成長」。他強調，未來當選，4年希望可以成長到2000萬人，觀光收入可以到8千億，全台灣每一個地方、餐廳、伴手禮、計程車，全民荷包都可以增加。

少子化議題，朱立倫則再次強調孩子，應該要高所得自己養、中所得幫忙養、低所得國家養，才是真正的公平正義，不然「國家養」，一年要花兩千多億，「全民買單，公平嗎？」至於提出的凍卵政策，他強調如果有些家庭面臨不孕症，治療過程最尾端試管嬰兒很貴，應該要補助。有一些婦女，比較晚婚，應該要給她們選擇的機會，所以34歲到38歲，要補助凍卵，讓有錢人之外，我們補助一般家庭要付得起。

電台主持人談到比較輕鬆的話題，問及這屆選舉家人一起投入，朱立倫表示，「老婆對我非常好」，她現在最重要的工作，就是提醒我不要吃太多小吃。今天出發前，因為台南好吃的東西太多，出門前就特別交代。談到兒子放暑假也來幫忙選舉、當志工幫忙，他表示很感動。

至於開山里簡訊，他說，最近幾天大家都收到開山里的簡訊，要去台南的民眾，都用「是不是要去開山里」互相問候，很多人說要去開山里打卡。但是我要強調，登革熱的防疫一定要做好，絕對不能讓百姓受到傷害。

最後，朱立倫也透過電台放送，向所有的民眾爭取支持，晚上6時半到10時，大家市話接到民調，請大家一定要支持有經驗、穩定的朱立倫。朱立倫強調，台灣的未來，第一要堅持台灣的民主、兩岸關係一定和平。「國民黨堅持中華民國，不會出賣台灣」。第二就是拚經濟，觀光、產業、農漁民大家能夠賺錢，不是喊口號，是用過去做的政績來證明，表示拼經濟有成果。第三，教育、育兒、托老，要公平正義，小孩老人都有人照顧，安居樂業，大家才會安心。

台南行程，由大台南市政倡議發展聯盟高思博理事長、還有台南市議員許至椿等地方人士陪同拜會，也到台南商會一一與理監事寒暄，由徐國潤理事長親自接待。