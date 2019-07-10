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阻礙澎湖內海的海水交換　林佳龍同意永安中正橋改建

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▲交通部長林佳龍視察中正、永安橋。（圖／翻攝自澎湖縣政府）

▲交通部長林佳龍視察中正、永安橋。（圖／翻攝自澎湖縣政府）

地方中心／澎湖報導

交通部長林佳龍今日率領交通部公路總局長陳彥伯、交通部觀光局長周永暉等一行人，視察澎湖交通建設，允諾全力支持中正、永安橋改建經費與跨海大橋改建可行性評估。澎湖縣長賴峰偉向林佳龍爭取國際線轉乘國內線行李托運比照台東縣23公斤免費及台華輪營運虧損由中央補貼，林佳龍表示，國際轉國內線行李可比照台東，至於新台華輪補貼將另行研議。

林佳龍等人上午抵達澎胡，分別視察中正、永安橋及跨海大橋、漁翁島遊客中心地景藝術暨周邊環境改善工程及澎湖國際海灣燈光節場地等，賴峰偉、立委楊曜、議員陳慧玲、議員蔡清續陪同視察。

工務處長洪慶鷲簡報時指出，中正橋全長1087公尺、永安橋是808公尺，這兩座橋如同防波堤的公路堤，使澎湖內海成為閉鎖性海域，阻礙海水交換，導致海洋生態逐漸惡化，內海漁獲量逐年遞減。他表示，中正、永安橋改建工程經費預估20億，跨海大橋改建則約80億元，完工後路堤打通將增加海水交換率，復育內灣海域生態及建立永續發展效益。

林佳龍說，過去公路總局造橋重視安全性，忽略路堤阻絕海水交換，影響海洋生態，現在工程強調綠色交通，中正、永安橋改建經費中央予以支持，以最快時間重新啟動。他也透露，跨海大橋以路堤式施工，但金門大橋、馬祖大橋設計結合美學兼顧觀光需求，從長遠發展角度，以開放態度同意補助縣府改建可行性評估經費，希望打造融合美學及生態保育的跨海大橋。

另外，賴峰偉指出，有鄉親反映搭乘台東縣國際線飛機轉接國內線行李托運限重23公斤，但澎湖縣民只有10公斤，對離島鄉親實在不公平。林佳龍回應，基於照顧離島鄉親，他宣布澎湖縣民搭乘不同航空公司國際線飛機回國接駁國內線行李托運限重比照台東縣，一律23公斤免費。

此外，賴峰偉也向林佳龍爭取新台華輪營運及203、204縣道植樹經費補助，他說，台華輪肩負澎湖客、貨運功能，但是台華輪營運、定期歲修經費及歲修期間租船費用一年預計虧損超過2000萬，澎湖財政困難，希望交通部補助，不再讓澎湖負擔營運虧損對此，林佳龍表示將研議評估。

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關鍵字：林佳龍,澎湖,托運限重

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