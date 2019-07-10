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王金平邀朱立倫合體直播　大玩「比手畫腳」前先「剪綵」超有梗

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▲▼ 王金平、朱立倫開直播玩遊戲。（圖／王金平辦公室提供）

▲王金平、朱立倫合體直播。（圖／王金平辦公室提供，下同） 

記者楊蕓／台北報導

前新北市長朱立倫10日與前立法院長王金平一起直播玩遊戲，過去朱立倫被外界戲稱「剪綵王」，直播一開始，特別安排「剪綵」橋段，兩人一同戴上白色手套、拿起剪刀為節目剪綵，王金平開玩笑說「朱市長剪綵經驗非常豐富，完成歷史任務」，朱立倫則笑回「前五集都是試營運啦！」

由於直播正逢宵夜時段，兩人先一起大啖鹹酥雞、豆花、蜜餞等美食，之後便開始玩起「比手畫腳」，王金平成功比出打網球、扮豬吃老虎、超脫三界、金雞獨立等題目，朱立倫也不遑多讓，比出最近熱議的凍卵、不在籍投票、相挺、拚經濟等詞彙，兩人不顧形象比劃姿勢和逗趣表情笑翻全場。

▲▼ 王金平、朱立倫開直播玩遊戲。（圖／王金平辦公室提供）

兩人還聊到最近因登革熱簡訊烏龍而爆紅的「開山里」，正好朱立倫白天才剛結束台南行程，王金平幽默問「市長有去開山里嗎？」朱立倫笑說，我搭高鐵時民眾和我打招呼，大家都問說要不要去開山里，我岳父的房子就在開山里對面，高思博也住開山里隔壁，雖然我有經過開山里，但還是覺得不要去開山里打卡做錯誤示範，畢竟那裡是疫區。

▲▼ 王金平、朱立倫開直播玩遊戲。（圖／王金平辦公室提供）

直播前媒體聯訪時問到「這兩天做民調時，傳出有電訪員誤植的狀況」，王金平表示「等全部都舉辦後再說」，朱立倫則說「民調正在進行，不予置評」，對於高雄市長韓國瑜目前聲勢最高，王金平是否考慮與郭台銘合作參選到底？王金平趕緊說，「我跟他？哪裡有這麼一回事？那不是開玩笑嗎？」

▲▼ 王金平、朱立倫開直播玩遊戲。（圖／王金平辦公室提供）

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關鍵字：王金平,朱立倫,國民黨,2020總統大選

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