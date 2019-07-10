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「敗選龍家班」都升官？　國民黨團批：林佳龍把交通部當自己家

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▲▼國民黨立院黨團召開「龍家班敗選都升官 吃乾抹淨交通部」記者會。（圖／國民黨立法院黨團提供）

▲國民黨立院黨團召開「龍家班敗選都升官，吃乾抹淨交通部」記者會。（圖／國民黨立法院黨團提供，下同）

政治中心／綜合報導

民進黨在2018年九合一大選敗選後，連任失利的前台中市長林佳龍，不但高升交通部擔任部長，連帶將前台中市府親信，陸續安排進入交通部擔任要職，包括高齡75歲的前副市長林陵三，近日也將接任中華顧問工程公司董事長。立法院國民黨團10日上午召開記者會，痛斥林佳龍儼然把交通部當作「龍家班」的家，用人絲毫不避嫌、不避諱，民進黨全面執政、全面分贓，將文官制度敗壞殆盡。

國民黨團總召曾銘宗表示，民進黨用人標準有三個：只看顏色不看專業、不給年輕人機會，以及用人不避嫌、不避諱。林佳龍連任敗選高升交通部長，還大舉任用前台中市政府親信進入交通部多達8人，不僅破壞文官體系，也不在乎外界觀感，例如黃荷婷是台中市前勞工局局長，擔任任交通部參事合適嗎？周廷彰是台中市前水利局局長，竟誇張出任交通部觀光局副局長，民進黨根本就是用人惟親，完全不看專業。

▲▼國民黨立院黨團召開「龍家班敗選都升官 吃乾抹淨交通部」記者會。（圖／國民黨立法院黨團提供）

曾銘宗指出，過去國民黨執政時期，緊守初任年齡不得逾65歲規定，民進黨執政3年來，為了酬庸選舉功臣及親信，已經打破這個規定。如林陵三已經75歲了，還派任財團法人中華顧問工程司董事長；兆豐銀行董事長張兆順71歲了還在任，民進黨就是不給年輕人機會，全面執政後派系就全面分贓。

國民黨團副書記長柯志恩抨擊，民進黨政府執政3年，國政拿不出半點成績，但是對於升官封爵卻毫不手軟，林佳龍把交通部當作自己家，愛用甚麼人就用甚麼人，從華航與長榮罷工、普悠瑪翻車事故，到台鐵育嬰假喬不攏，差點發生罷工過程，完全看不到林佳龍拿出專業素養來因應，但是對於安插親信進入交通部卻是相當積極。蔡政府中央「滿朝盡是菊系人馬」，現在交通部盡是「正國會龍系人馬」，這樣的政府只有早日下架，才能讓中央各部會回歸專業。

國民黨團副書記長許毓仁強調，民進黨用人文化，一直以來都循著「一人得道、雞犬升天」法則，只要得到政權，派系立即大舉進入中央部會、國營企業各個職位「佔好佔滿」，至於所謂的專業，完全不再其考量當中。台鐵花費10億元所建構的APP訂票系統，不但經常當機、操作不順，消費者經常給予負評，他要求台鐵提出改善說明，直到今日仍不見蹤影，這就是林佳龍所帶領的交通部，只有酬庸、派系考量，完全不顧人民的觀感與福祉。

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關鍵字：林佳龍,交通部,民進黨,國民黨團

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