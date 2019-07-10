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2020最大變數是國民黨自己　朱立倫：只要能團結柯市長一定第3名！

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▲前新北市長朱立倫說，2020最大變數是國民黨自己，只要能團結柯市長一定第3名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲前新北市長朱立倫說，2020最大變數是國民黨自己，只要能團結柯市長一定第3名。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

針對親民黨與柯文哲之間合作的傳言，朱立倫說，柯市長應該在好好的考量吧，不過「2020最大的變數在國民黨自己，不在別人」，最重要的是國民黨能不能團結，民進黨已經是蔡英文參選，只要國民黨能團結，柯市長一定是第3名。

對於吳蕚洋將組成白色聯盟投入2020立委選戰，朱立倫認為民主社會每個人都有他的自由，最後國民黨還是要團結，要結合最多的力量，不管他是什麼顏色的，都把它結合在一起，共同目標是台灣好、中華民國好最重要。

對於白色聯盟提出的「反落跑條款」，朱立倫表示，民主社會中各種聲音都有，他都尊重。提到台南市的產業沒落及觀光對策，朱立倫認為，台南是台灣的古城，有許多好吃好玩的東西，非常具有觀光推動價值，未來在中央也會與地方一起打拼，將台南觀光推向全世界。

對於媒體問到「開山里」簡訊問題，朱立倫是否也會去開山里看看？朱立倫幽默回應，剛才高鐵上同車有十幾位要來台南的朋友，大家都說要去開山里，變成今日問候、打招呼的玩笑話，開山里就在高思博委員家旁邊，等下可能會經過，要去打卡一下；朱立倫打趣說，誤傳的簡訊成為行政院幫台南推銷觀光的方式，不過成本可能高了點。回歸到防疫問題，朱立倫認為，這是一個漏洞，防疫上絕對不能這樣。

至於民調啟動期間，是否有派人至黨中央關注電話民調狀況，朱立倫說，各個陣營都會派人去監看，但也只能監看少數幾通作為參考，他相信民調的公平性。

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關鍵字：2020大選,國民黨,總統初選,朱立倫,團結,柯市長

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