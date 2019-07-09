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侯sir找新北好筍　訪視三峽綠竹筍集貨場

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▲ 侯sir找新北好筍 訪視三峽綠竹筍集貨場。（圖／新北市農業局提供）

▲ 侯sir找新北好筍，訪視三峽綠竹筍集貨場。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市為推廣健康三寶「綠竹筍」，市長侯友宜9日至台灣省青果合作社於三峽插角綠竹筍集貨場，關心產銷狀況，並當起一日筍友，共同體驗分級理貨、預冷、裝箱等過程，還特別跟大家介紹挑選「上筍」的四個訣竅「白、彎、矮、肥」，也呼籲大家多買新北的好筍，暑假來新北找好筍、採筍趣。

侯友宜表示，每年6-9月是新北健康三寶「綠竹筍」的盛產季，近年來在市府與產區農會的共同努力下，綠竹筍生產面積逐年增加，已達2328 公頃是全國最大產區，年產量1萬2757公噸，年產值將近17億元，成為新北市重要的綠金產業。三峽綠竹筍在農會的積極輔導下，2019年還拿到新北筍王及美筍王的殊榮。

▲ 侯sir找新北好筍 訪視三峽綠竹筍集貨場。（圖／新北市農業局提供）

台灣省青果運銷合作社總經理曾詠松表示， 三峽綠竹筍品質優良，素有「梨仔筍」的美名，為了協助三峽地區的綠竹筍分級共同運銷，青果運銷合作社，特別成立台北分社插角集貨場，每日的處理量大約3千至5千台斤，經過分級、預冷保鮮等處理，維持綠竹筍最新鮮的品質，包裝後銷貨到雙北的果菜批發市場，讓大台北地區的消費者可以買到最當季、當令的綠竹筍。

農業局表示，除了三峽外，八里區及五股區農會也有兩個綠竹筍晨間直銷中心在營運，收購當地最新鮮的綠竹筍，而其他產區農會也輔導筍農自產自銷，提供當季最新鮮、最優質的綠竹筍。為推廣新北健康三寶「綠竹筍」，農業局也與各產區農會合作，推出適合親子共遊的「田間廚房－採筍一日遊」，在田間自己做美味的料理。農業局與產區商圈餐廳合作，民眾只要到各產區22家的指定餐廳，消費綠竹筍料理滿1千元，就可享有1百元的折扣優惠。

▲ 侯sir找新北好筍 訪視三峽綠竹筍集貨場。（圖／新北市農業局提供）

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關鍵字：新北,三峽,集貨場,綠竹筍

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