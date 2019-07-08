離婚2個月「前妻做流產手術」男怒告通姦　她辯：是養不起

突發中心／新北報導

新北市一名鄭姓男子去年2月跟妻子離婚後，發現前妻同年4月就到婦產科去做手術流產，懷疑與前妻親密的江姓男子是孩子的爸爸，因此氣得提告妨害家庭，但前妻出庭時則堅稱胎兒是鄭男的，新北地檢調查後認為沒有積極證據，因此處分陳女及江男不起訴。

根據《自由時報》報導，陳女辯稱整件事情跟江男沒有關係，是因為自己已經育有2子，離婚後自己要帶一個10歲小孩，怕在生一胎會造成生活壓力過大，因此才會去流產；地檢認為胎兒已經流產無法證明生父是誰，且也沒有2人偷情的相關證據，因此處分不起訴。